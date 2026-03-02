ANAF a publicat lista marilor datornici pe anul 2025. Ministere, orașe și comune, datorii de aproape 100 de milioane de lei!

La 31 decembrie 2025, ANAF a publicat lista marilor datornici, iar printre aceștia se regăsesc ministere, orașe și comune, cu restanțe totale de aproape 100 de milioane de lei.

Datele oficiale arată că patru ministere, nouă orașe și 91 de comune figurează cu obligații restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și cel al asigurărilor de sănătate. Situația este cu atât mai sensibilă cu cât Guvernul a anunțat că, începând cu 2026, a înăsprit controlul asupra instituțiilor care nu își achită la timp obligațiile fiscale.

Potrivit Fanatik, în fruntea listei datornicilor din rândul ministerelor se află fostul Minister al Antreprenoriatului și Turismului, cu restanțe totale de 33.017.195 lei, din care 23.801.228 lei reprezintă obligații restante la bugetul asigurărilor sociale de stat (CAS). Ministerul a fost reorganizat în iulie 2025 sub denumirea Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului – 7.903.195 lei (obligații restante la buget de stat – ORBS), 23.801.228 lei (obligații restante la bugetul asigurărilor sociale de stat – CAS), 9.208.064 lei (obligații restante la bugetul asigurărilor de sănătate – CASS). Total – 33.017.195

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse – 967.576 lei (ORBS), 2.767.021 lei (CAS), 1.099.941 lei (CASS). Total: 4.824.538 lei.

Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social – 118.711 (ORBS), 143.355 lei (CAS), 67.104 lei (CASS). Total: 329.170 lei.

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării – 22.211 lei (ORBS), 77.029 lei (CAS), 30.448 lei (CASS). Total: 129.699 lei.

Total datorii ministere: 38.333.619 lei

La nivel local, situația este la fel de îngrijorătoare. Nouă orașe au acumulat datorii totale de 10.914.666 lei către ANAF. În topul restanțierilor se află Drăgănești-Olt, Videle și Buziaș.

Orașul Drăgănești-Olt, condus de primarul PSD Marian-Viorel Tudorică, înregistrează cele mai mari datorii dintre administrațiile urbane, cu aproape 3 milioane de lei. Videle, localitate cunoscută pentru dificultățile financiare din ultimii ani, a acumulat peste 2,6 milioane de lei datorii, în timp ce Buziaș, oraș cu profil balnear și dependent de turism, figurează cu restanțe de peste 1,5 milioane de lei.

Topul orașelor cu cele mai mari datorii la ANAF

Orașul Drăgănești Olt – 514.501 lei (ORBS), 1.758.815 lei (CAS), 707.826 lei (CASS). Total: 2.981.142 lei.

Orașul Videle – 745.643 lei (ORBS), 1.343.256 lei (CAS), 533.194 lei (CASS). Total: 2.622.093 lei

Orașul Buziaș – 322.177 lei (ORBS), 853.451 lei (CAS), 341.023 lei (CASS). Total: 1.516.651 lei

Orașul Corabia – 303.181 lei (ORBS), 747.365 lei (CAS), 298.256 lei (CASS). Total: 1.348.802 lei

Orașul Miercurea Nirajului – 121.276 lei (ORBS), 462.703 lei (CAS), 184.937 lei (CASS). Total: 768.916 lei

Orașul Anina – 108.464 lei (ORBS), 406.382 (CAS), 160.216 lei (CASS). Total: 675.062 lei

Orașul Solca – 88.629 lei (ORBS), 287.307 (CAS), 114.995 lei (CASS). Total: 490.931 lei

Orașul Potcoava – 63.994 (ORBS), 237.155 (CAS), 49.532 (CASS). Total: 350.681 lei

Orașul Luduș – 26.715 lei (ORBS), 95.564 lei (CAS), 38.109 lei (CASS). Total: 160.388 lei

Total datorii orașe: 10.914.666 lei

În total, doar ministerele și cele nouă orașe cumulează aproape 50 de milioane de lei datorii către bugetul public.