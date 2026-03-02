Ministrul Miruță susține că norma de hrană acordată militarilor nu va fi tăiată!

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că norma de hrană acordată militarilor nu va fi tăiată, în contextul dezbaterilor din interiorul Guvernului privind reducerea cheltuielilor bugetare. Subiectul a fost intens discutat în ultimele săptămâni, după ce Ministerul Finanțelor a propus eliminarea unor beneficii pentru bugetari, în încercarea de a aduce venituri suplimentare la bugetul de stat.

Tema a generat tensiuni în coaliția de guvernare, în condițiile în care măsura ar fi afectat atât militarii, cât și alte categorii de angajați din sectorul public. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, eliminarea normei de hrană ar fi putut aduce economii de peste două miliarde de lei la buget.

„Nu se taie norma de hrană. Nu s-a tăiat norma de hrană. S-a pus această problemă foarte vehement, să se taie norma de hrană, şi uitaţi că e un avantaj că e un ministru civil, politic, care a pus piciorul în prag şi care a avut argumente”, a afirmat Radu Miruță, sâmbătă, la Prima TV.

Ministrul a precizat că ideea nu i-a aparținut premierului Ilie Bolojan și a refuzat să indice cine a lansat propunerea în cadrul discuțiilor interne.

„Nu o să vă spun dintr-o discuţie cu şapte, opt oameni cine a venit să facă asta, că nu e genul meu să scot din conversaţii private. Dar pot să vă spun că nu a venit domnul Bolojan. Mi-ar fi foarte uşor să spun asta. Nu a venit domnul Bolojan cu ideea asta. A luat act de ea, că i s-a arătat şi începuseră să pornim scenarii despre cum să se implementeze asta. Am luat date din minister, în mintea mea au avut sens complet, m-am dus la domnul Bolojan cu aceste date şi domnul Bolojan a înţeles aceste date şi a acceptat aceste argumente”, a explicat ministrul Apărării.