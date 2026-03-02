Ninsorile revin, în luna martie, în România!

Deși calendaristic a venit primăvara, ninsorile și frigul nu se lasă duse din România, anunță meteorologii Accuweather.

După mai multe zile cu soare și temperaturi de primăvară, vremea se schimbă din nou. Unele orașe din România vor fi acoperite de zăpadă în săptămâna care urmează. În Brașov și în zona montană vor urma mai multe zile de ninsori, anunță meteorologii Accuweather. În Brașov, în perioada 10-11 martie, temperaturile vor ajunge la maximum de 8 grade pe timp de zi, iar în timpul nopții vor coborî și până la -5 grade.

Din 10 martie și până pe 14 martie, cei care locuiesc în zonele montane și în Brașov vor avea parte de precipitații sub formă de ninsoare, dar și îngheț.

Termometrele vor indica valori maxime de 8 grade în primele două zile în care va ninge, dar pe timpul nopții vor fi -2 și, respectiv, -1 grad. Urmează ca de joi, 12 martie, și până sâmbătă, 14 martie, cele mai ridicate valori termice să fie de 5 grade. Ninsorile nu se opresc în aceste zile, iar diferențele dintre temperaturile de noapte și cele de zi vor fi de 10 grade.