Calendarul războiului din Iran, anunțat de Trump!

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a schițat public ceea ce el numește un posibil orizont de timp pentru confruntarea militară cu Iranul. Liderul de la Casa Albă a sugerat că ostilitățile s-ar putea întinde pe durata a aproximativ o lună, insistând că acest interval a fost luat în calcul încă de la început.

„A fost întotdeauna un proces de patru săptămâni. Ne-am gândit că va dura aproximativ patru săptămâni. A fost întotdeauna un proces de aproximativ patru săptămâni, așa că, oricât de puternică ar fi, este o țară mare, va dura patru săptămâni sau mai puțin”, a explicat președintele.

El a precizat că evoluția operațiunilor nu l-a luat prin surprindere, susținând că rezultatele obținute până în prezent se înscriu în parametrii anticipați de administrația sa.

În contextul confirmării primelor decese în rândul militarilor americani implicați în luptă, șeful statului a vorbit despre sacrificiul acestora și despre posibilitatea ca astfel de pierderi să continue.

„Sunt oameni minunați. Și, știți, ne așteptăm ca asta să se întâmple, din păcate. S-ar putea întâmpla în mod continuu, s-ar putea întâmpla din nou”, a avertizat el.

Președintele a afirmat că echipa sa a luat deja legătura cu familiile celor căzuți pe front și că urmează să aibă întâlniri cu acestea. „Și mă voi întâlni cu familiile lor la momentul potrivit”, a precizat șeful Casei Albe.

Totodată, Donald Trump a declarat că analizează posibilitatea de a se deplasa la baza aeriană Dover, din Delaware, pentru ceremonia de transfer al rămășițelor trupelor, sau, alternativ, de a primi familiile îndoliate la Casa Albă.

În evaluarea sa asupra operațiunilor, liderul american s-a arătat încrezător în desfășurarea acțiunilor militare. „Ne-am descurcat destul de bine”, a spus el. „Cred că totul decurge conform planului”, a adăugat președintele. „Le-am eliminat întreaga conducere – mult, mult mai mult decât ne-am fi așteptat, se pare că 48”, a subliniat el.

Potrivit poziției oficiale a Statelor Unite, 48 de lideri iranieni ar fi fost uciși în cadrul acțiunilor militare, iar nouă nave iraniene ar fi fost scufundate. De cealaltă parte, autoritățile de la Teheran au susținut că au vizat un portavion american. Armata SUA a respins însă afirmația, precizând că atacul nu și-ar fi atins ținta.

În pofida escaladării confruntării, Donald Trump a transmis că nu exclude reluarea dialogului cu partea iraniană. Totuși, momentul unor eventuale negocieri rămâne incert.

„Nu știu”, a răspuns el, întrebat când ar putea avea loc negocierile. „Ei vor să discute, dar eu le-am spus că ar fi trebuit să discute săptămâna trecută, nu săptămâna aceasta”, a punctat el.

Președintele a lăsat să se înțeleagă că va reveni cu un nou mesaj adresat națiunii. Anunțul inițial privind atacurile asupra Iranului a fost publicat la ora locală 2:30 dimineața, sâmbătă, pe platforma sa, Truth Social.

„Mă pregătesc să fac acest lucru”, a răspuns el când a fost întrebat dacă va ține un discurs sau va face declarații cu privire la atacuri. El nu a dat detalii cu privire la momentul exact. „Sunt cu generalii în acest moment, doar pentru a oferi câteva informații actualizate. Așa că voi face asta acum, de fapt, voi face asta imediat după această convorbire”, a spus el, în discuția telefonică purtată cu Daily Mail de la reședința sa, Mar-a-Lago.

Donald Trump este așteptat să revină la Washington, D.C., mai târziu în cursul zilei de duminică.

Șeful administrației americane a mai declarat că a purtat convorbiri duminică cu liderii din Bahrain, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar și Iordania, precum și cu „alți câțiva”.

Întrebat despre informațiile potrivit cărora Arabia Saudită ar putea lansa la rândul său atacuri asupra Iranului, după ce ar fi fost inițial ținta unor lovituri, președintele a răspuns: „Ei luptă, și ei luptă”.

În final, Donald Trump și-a exprimat optimismul că, după încheierea intervențiilor Statelor Unite și ale Israelului, Iranul ar putea cunoaște o revenire la democrație. „Da”, a răspuns el. „Va fi foarte interesant de urmărit, dar se pot întâmpla multe lucruri și se pot întâmpla multe lucruri foarte pozitive”, a declarat Donald Trump în discuția cu Daily Mail.