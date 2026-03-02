Politic

Partidele politice au primit în luna februarie, subvenții de peste 15 milioane de lei!

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a efectuat plățile lunare către partidele politice, virând în luna februarie suma totală de 15,4 milioane de lei. Fondurile, provenite de la bugetul de stat, au fost distribuite în conturile a opt formațiuni politice, conform algoritmului de subvenționare prevăzut de legislația în vigoare.

Distribuția fondurilor virate de AEP în luna februarie reflectă configurația politică actuală, sumele fiind alocate proporțional cu ponderea fiecărei formațiuni. PSD rămâne principalul beneficiar al subvențiilor de stat, încasând peste 5,1 milioane de lei, urmat la o distanță considerabilă de AUR, care a primit aproximativ 3 milioane de lei.

Ierarhia financiară continuă cu PNL, a cărui subvenție s-a ridicat la 2,78 milioane de lei, și USR, care a înregistrat un virament de aproape 2 milioane de lei. În eșalonul formațiunilor cu alocări de peste un milion de lei se regăsesc și două dintre partidele mai noi pe scena politică: S.O.S. România, cu 1,31 milioane de lei, și POT, care a primit 1,05 milioane de lei.

La polul opus, cu sume semnificativ mai mici, se află Partidul Mișcarea Populară și Forța Dreptei, care au primit 72.316 lei, respectiv 68.669 lei.

Sinteza plăților AEP (Februarie 2026)

Partid PoliticSumă Încasată (RON)
PSD5.111.433
AUR3.022.471
PNL2.782.840
USR1.975.237
S.O.S. România1.313.902
POT1.058.682
PMP72.316
Forța Dreptei68.669
