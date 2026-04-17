USR cere PSD să nu provoace o criză politică!

USR a lansat un apel public către Partidul Social Democrat, cerând formațiunii să nu provoace o criză politică în contextul discuțiilor privind o posibilă retragere de la guvernare.

Mesajul vine după ce Biroul Național al USR a adoptat o rezoluție politică în care avertizează că o eventuală destabilizare a Executivului ar avea efecte directe asupra economiei și asupra populației.

USR susține că o criză politică în acest moment ar afecta direct buzunarele românilor, într-un context economic deja fragil. Potrivit rezoluției, o astfel de decizie ar putea duce la pierderi importante de fonduri europene, deprecierea monedei naționale și scumpiri în lanț.

„Reformele actualului guvern au început să restabilească echilibrul bugetar, transparența administrativă și direcția corectă pentru investițiile publice. Oprirea lor acum înseamnă ștergerea cu buretele a sacrificiului de până acum al românilor”

În document sunt enumerate mai multe riscuri în cazul unei ieșiri a PSD de la guvernare. USR vorbește despre pierderea unor fonduri de aproximativ 10 miliarde de euro din PNRR, despre slăbirea leului și creșterea prețurilor la produse de bază, dar și despre majorarea ratelor la credite.

De asemenea, partidul avertizează că firmele mici și mijlocii ar putea fi primele afectate, ceea ce ar putea duce la pierderi de locuri de muncă în mai multe domenii. USR amintește că PSD face parte din actuala coaliție și că reformele implementate până acum au fost asumate de toate partidele aflate la guvernare.

Reprezentanții USR spun că măsurile adoptate în ultimele luni, chiar dacă au fost dificile, au început să producă efecte pozitive în economie. USR transmite că va continua să susțină direcția reformistă a guvernării, dar avertizează că nu va mai colabora cu PSD dacă acesta va vota o moțiune de cenzură alături de AUR și va provoca instabilitate politică.

„USR va apăra în continuare proiectul de reformă a statului român cu aceeași consecvență și responsabilitate. Pentru că România nu are timp pentru acțiunile egoiste ale partidelor care aleg să declanșeze crize politice artificiale, în locul responsabilității”.