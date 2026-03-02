Sebastian Burduja pune „punctul pe i” în privința acțiunilor Greenpeace: 345 milioane de dolari! Cu atât se pedepsește sabotajul energetic în SUA!

Deputatul PNL, Sebastian Burduja, a precizat, recent, că Justiția americană tocmai a dat o amendă record “prietenilor” săi de la GREENPEACE, pentru minciuni, defăimare și blocarea investițiilor în energie.

Potrivit lui Burduja, la noi, am văzut fix aceeași rețetă: procese absurde cu „vestigii antice”, inventate la 1.000 de metri sub apă, la 120 km în larg, doar ca România să nu exploateze gazul românesc din Marea Neagră.