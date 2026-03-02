Sebastian Burduja pune „punctul pe i” în privința acțiunilor Greenpeace: 345 milioane de dolari! Cu atât se pedepsește sabotajul energetic în SUA!
Deputatul PNL, Sebastian Burduja, a precizat, recent, că Justiția americană tocmai a dat o amendă record “prietenilor” săi de la GREENPEACE, pentru minciuni, defăimare și blocarea investițiilor în energie.
Potrivit lui Burduja, la noi, am văzut fix aceeași rețetă: procese absurde cu „vestigii antice”, inventate la 1.000 de metri sub apă, la 120 km în larg, doar ca România să nu exploateze gazul românesc din Marea Neagră.
„Nu le-a mers. I-am pus la punct cu fapte. Am început în mandatul meu forajul la Neptun Deep, iar anul viitor România își va dubla producția de gaz și înapoi la bugetul de stat și în buzunarele românilor vor veni peste 20 de miliarde EUR pe durata exploatării. Drill, baby, drill.
Ce au făcut cei de la Greenpeace? Au dat bani grei pe avocați pentru procese și le-au pierdut pe toate. Așa că împreună cu alte 2 organizații de mediu au început campanii publice pentru defăimarea mea. Au plătit sume enorme pentru reclame uriașe pe magazinul Cocor, punând presiune să nu mai fiu în guvern. De ce? Pentru că le-am deranjat toate interesele.
Nu am dat înapoi niciun pas. Pentru că energia noastră este libertatea noastră. Și NU e negociabilă. Cu sabotorii nu se negociază NIMIC, NICIODATĂ.
Și știți ceva? Doar 0,02% din banii Greenpeace vin din România. Câteva sute de lei pe an. Restul, milioane de euro, vin din afară. Entități străine plătesc campanii ca România să NU aibă energie proprie.
Cine credeți că este în spatele celor care nu vor ca România să aibă propria energie?!”, a conchis liberalul.