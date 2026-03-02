Indicele ROBOR la trei luni a crescut!

Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut luni la 5,75% pe an, de la 5,74% în ședința precedentă.

Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR), la începutul anului 2025, ROBOR la trei luni era de 5,92% pe an. În timp ce indicele la trei luni a înregistrat o ușoară creștere, ceilalți indicatori ROBOR au consemnat scăderi marginale.

ROBOR la șase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 5,78% pe an, de la 5,79% vineri. De asemenea, ROBOR la 12 luni a scăzut la 5,92% pe an, de la 5,93%. În ceea ce privește indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,68% pe an. IRCC este calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul III 2025.

Ce este ROBOR și cine este afectat

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) reprezintă rata medie a dobânzii la care băncile sunt dispuse să își acorde împrumuturi în lei între ele. Nivelul acestui indice influențează direct costul creditelor în lei cu dobândă variabilă contractate înainte de mai 2019.

După această dată, creditele noi cu dobândă variabilă sunt calculate în funcție de IRCC, un indice considerat mai stabil, deoarece reflectă media tranzacțiilor efective din piața interbancară. Astfel, fluctuațiile ROBOR continuă să afecteze în special persoanele care au contractat credite înainte de modificarea cadrului legislativ din 2019, în timp ce noile împrumuturi sunt corelate cu evoluția IRCC.