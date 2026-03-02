Strategia prin care SUA și Israel l-au eliminat pe Ali Khamenei

CIA l-a urmărit pe Ali Khamenei, liderul suprem din Iran, timp de mai multe luni înainte să-l elimine, a dezvăluit The New York Times. Planul iniţial prevedea un atac pe timpul nopţii, însă o informație de ultim moment le-a schimbat tot planul.

SUA și Israel au plănuit să îl elimine pe Ali Khamenei luni de zile. Doar că Agenţia Centrală americană de Informaţii (CIA) a aflat că Ali Khamenei urma să participe la o reuniune la nivel înalt, sâmbătă dimineaţa, ceea ce i-a determinat pe americani şi israelieni să-şi ajusteze planul iniţial şi să-l ţintească exact la acel moment, dezvăluie duminică din culisele Operaţiunii ”Epic Fury” cotidianul american The New York Times (NYT).

NYT dezvăluie, citând surse apropiate operaţiunii, că CIA îl urmărea pe liderul supem iranian de mai multe luni şi a obţinut o anumită încredere în privinţa locurilor în care se afla şi obiceiurile lui ALi Khamenei.

”Apoi agenţia a aflat că o reuniune a unor oficiali de rang înalt urma să aibă loc sâmbătă într-un complex imobiliar aparţinând autorităţilor iraniene în centrul Teheranului. Şi mai important încă, CIA a aflat că liderul suprem urma să se afle acolo”, dezvăluie cotidianul newyorkez.

Americanii au împărtăşit apoi informaţia Israelului, iar potrivit unor surse la curent cu procesul de decizie intervate de ziar, Statele Unite şi Israelul au decis să ajusteze cronologia atacului lor, în parte pentru a exploata această informaţie, care a permis eliminarea liderului Republicii islamice.

Planul iniţial prevedea un atac pe timpul nopţii, care să beneficieze astfel de acoperirea întunericului, dezvăluie ziarul, care scrie că lovitura a fost dată la ora locală 9.40 (8.10, ora României) cu rachete cu rază lungă de acţiune de tip aer-sol, al căror nume nu este dezvăluit de către cotidian.

Liderul suprem şi mai mulţi lideri iranieni au fost eliminaţi în campania de atacuri americană şi israeliană anunţată sâmbătă.