Românii pot accesa, în această lună, o nouă ediție de titluri de stat Fidelis!

Românii pot accesa o nouă ediție de titluri de stat Fidelis, cu dobânzi de până la 7,1%, anunţă Ministerul Finanţelor.

Ministerul Finanțelor anunță o nouă emisiune de titluri de stat Fidelis, care se va desfășura în perioada 6-13 martie.

Aceasta vine cu dobânzi de până la 7,10% la emisiunile în lei și de până la 6% la cele în euro.

Persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat Fidelis denominate în lei și în euro prin intermediul băncilor partenere BT Capital Partners, Salt Bank&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank, titluri care sunt listate la Bursa de Valori București.

Dobânzile neimpozabile:

În lei:

de 5,90% – cu scadența la 2 ani

de 6,90% cu scadența la 2 ani pentru donatorii de sânge

de 6,60% cu scadența la 4 ani

de 7,10% cu scadența la 6 ani

În euro:

de 3,50% cu scadența la 3 ani

de 4,50% cu scadența la 5 ani

de 6% cu scadența la 10 ani

Tranșa specială de titluri de stat Fidelis, emise în lei, cu scadență la 2 ani, dedicată tuturor celor care fac dovada donării de sânge începând cu 1 octombrie 2025, va avea o dobândă de 6,90%.

Donatorii-investitori vor avea un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei.