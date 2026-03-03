Liberalul Mihai Dimian, noul ministru al Educației!

Mihai Dimian, rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și profesor cu experiență academică în SUA, a fost votat în unanimitate de PNL pentru funcția de ministru al Educației, la peste două luni după demisia lui Daniel David. Dacă președintele Nicușor Dan va semna decretul de numire, Dimian va prelua un portofoliu rămas vacant din decembrie 2025, într-un guvern în care Educația revine liberalilor conform acordului de coaliție.

În guvernul Ilie Bolojan sunt 16 ministere, dintre care șase aparțin PSD, patru aparțin PNL, patru aparțin USR și două aparțin UDMR. Potrivit pactului coaliției de guvernare, liberalii sunt cei care trebuie să propună un ministru al Educației.

Ministerul Educației nu are ministru din 22 decembrie 2025, de când Daniel David și-a dat demisia. De la jumătatea lui ianuarie, timp de 45 de zile, premierul Ilie Bolojan a condus interimar instituția pentru că nu a găsit înlocuitor.