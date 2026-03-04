Deschideri ale dosarelor de insolvență în creștere de 32% în Capitală. Scăderi ale dosarelor cu 54% în Olt!

Situația insolvențelor în Februarie 2026

A doua lună din 2026 anunță peste 800 de deschideri ale dosarelor de insolvență. Dacă în luna Ianuarie întâlneam peste 500 de dosare de insolvență, în luna Februarie 2026 observăm o creștere a dosarelor de insolvență. Creșterea deschiderii dosarelor de insolvență cu aproximativ 56% ne indică faptul că fenomenul continuă să fie prezent în mediul de afaceri românesc.

Peste 200 de dosare în Capitală

Și în această lună, Capitala are cele mai multe dosare, acestea fiind de 205. Făcând o paralelă cu luna Ianuarie 2026, în luna Februarie a acestui an întâlnim o creștere de circa 58%. Această evoluție indică presiune asupra mediului economic din Capitală, dar și că, unele firme din București au întâmpinat fenomenul de dificultate financiară.

Deschideri dosare insolvență pe județe

Platforma de analiză financiară RisCo ne arată creșteri ale dosarelor de insolvență în diferite județe din țară. Astfel, creșteri ale dosarelor de insolvență întâlnim și în Arad, de la 9 dosare în luna Februarie 2025, la 33 în luna Februarie 2026. În Bacău, numărul dosarelor de insolvență a crescut de la 8 în Februarie 2025, la 25 în Februarie 2026. Și Timiș se află pe lista județelor aflate pe un trend ascendent în ceea ce privește fenomenul de insolvență. Astfel, județul a înregistrat o evoluție a deschiderii dosarelor, de la 18 în Februarie anul trecut, la 38 în luna Februarie a acestui an. Situații similare întâlnim și în județele Dâmbovița și Brăila.

Dacă în Februarie 2025 în județul Bihor erau 46 de dosare de insolvență, în Februarie 2026 numărul acestora a ajuns la 51. Numărul de dosare deschise în rândul firmelor privind insolvența indică o evoluție de 11%.

În Cluj situația este asemănătoare. Făcând o comparație între Februarie 2025 – Februarie 2026, întâlnim de asemenea o creștere de 11%. Dacă în Februarie 2025 numărul dosarelor de insolvență era de 44, în aceeași lună a anului în curs (2026), situația se află pe o treaptă ascendentă, numărul dosarelor fiind de 49. Datele arată o ușoară creștere a fenomenului și în această regiune, urmând trendul observat la nivel național.

Unde scad insolvențele

Situația insolvențelor aferentă lunii Februarie 2026 nu este aceeași la nivel național. Datele RisCo.ro arată că evoluția fenomenului și a deschiderii dosarelor de insolvență variază semnificativ între regiuni. Dacă în Capitală, Arad, Bacău Dâmbovița sau Brăila observăm creșteri în ceea ce privește deschiderea dosarelor de insolvență, în Neamț, Suceava și Olt situația este diferită. Astfel, în județul Neamț situația insolvențelor este în scădere cu 17%.

Alte județe care au înregistrat scăderi ale dosarelor de insolvență în februarie 2026

Olt (-54%) : 13 Dosare Februarie 2025 vs . 6 Dosare Februarie 2026

: 13 Dosare Februarie 2025 . 6 Dosare Februarie 2026 Ialomita (-36%): 11 Dosare Februarie 2025 vs . 7 Dosare Februarie 2026

11 Dosare Februarie 2025 . 7 Dosare Februarie 2026 Suceava (-20%): 10 Dosare Februarie 2025 vs . 8 Dosare Februarie 2026

10 Dosare Februarie 2025 . 8 Dosare Februarie 2026 Neamț (-17%) : 12 Dosare Februarie 2025 vs . 10 Dosare Februarie 2026

: 12 Dosare Februarie 2025 . 10 Dosare Februarie 2026 Vâlcea (-11%) : 9 Dosare Februarie 2025 vs . 8 Dosare Februarie 2026

: 9 Dosare Februarie 2025 . 8 Dosare Februarie 2026 Ilfov (-9%): 32 Dosare Februarie 2025 vs. 29 Dosare Februarie 2026

Cele mai multe deschideri ale dosarelor de insolvență au fost în domeniul lucrărilor de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții (circa 163%), cultivarea plantelor nepermanente (aproximativ 85%), restaurante (circa 67%), transportul rutier de mărfuri și servicii de mutare (50%), comerț cu amănuntul în magazine nespecializate (31%) și lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (24%). Cu toate acestea, scăderi întâlnim în domeniul comerțului cu ridicata specializat al altor produse (15,38%).