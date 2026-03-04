 Fundația Comunitară București lansează Planul de supraviețuire pentru primele 72 de ore în cazul unui cutremur major!

Peste 70% dintre locuitorii din Capitală și împrejurimi se tem că următorul seism major, de peste 7 grade pe scara Richter, s-ar putea întâmpla în orice moment în următorul deceniu, însă doar puțin peste 13% spun că sunt pregătiți pentru a se descurca în primele 72 de ore după dezastru. Oamenii au nevoie urgentă de pregătire și de un plan de reacție la cutremur. Ca urmare, Fundația Comunitară București lansează, prin programul Bucureștiul Pregătit susținut de Lidl România, „Planul de supraviețuire pentru primele 72 de ore”, un ghid practic pentru persoane, familii și comunități, realizat împreună cu Departamentul pentru Situații de Urgență.

Datele rezultate dintr-un sondaj online desfășurat în februarie la inițiativa Fundației Comunitare București confirmă una dintre premisele cheie ale planului de reacție: sprijinul instituțional nu poate ajunge imediat la toți locuitorii orașului, iar capacitatea oamenilor de a reacționa și a se organiza singuri în primele 72 de ore va face diferența. După teama de momentul propriu-zis al cutremurului (63,5%) și de posibilitatea prăbușirii clădirii în care se află (48,2%), aproape 40% dintre respondenți sunt îngrijorați de faptul că autoritățile nu vor putea ajunge rapid la toți cei afectați.

Doar aproape 8% dintre respondenți au însă un plan de acțiune pentru ei și familie într-un astfel de scenariu, în timp ce 8 din 10 consideră că sunt prea puțin sau chiar deloc pregătiți să se descurce fără utilități după dezastru. Mai mult, în situația în care locuința lor ar fi grav afectată, 47% nu cred că vor putea rezista mai mult de câteva zile fără intervenții și sprijin din afară. În acest context, presiunea pe intervenția autorităților va fi critică imediat după un seism major. Iar în lipsa unei pregătiri minime la nivel de familie, bloc și comunitate, vulnerabilitatea individuală se transformă rapid într-un blocaj sistemic care amplifică efectele dezastrului la nivel de oraș.

„Frica nu ține loc de plan, iar realitatea este că, la 49 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977 care a devastat Capitala, suntem în continuare nepregătiți. Primele ore după un seism nu sunt despre panică, ci despre decizii simple, luate din timp. În lipsa unui plan, reacția este însă instinctivă și, de multe ori, greșită. Lansăm un ghid concret de supraviețuire în primele 72 de ore tocmai pentru a acoperi golurile și a reduce vulnerabilitatea. Fiecare persoană, fiecare familie și fiecare bloc trebuie să știe concret ce are de făcut și cum poate depăși mai ușor următorul mare cutremur”, explică Alina Kasprovschi, director executiv al Fundației Comunitare București.

Planul pentru 72 de ore: pregătirea pentru cutremur începe cu fiecare dintre noi

8 din 10 respondenți conștientizează că, în primele ore după dezastru, trebuie să se bazeze în primul rând pe ei înșiși, pe familie și apropiați (42%) și chiar pe oamenii din bloc sau din cartier pentru ajutor reciproc până la intervenția autorităților (26,3%). Disponibil gratuit pe bucurestiulpregatit.ro/72h și în curând pe platforma fiipregatit.ro gestionată de Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) pentru informarea populației în caz de dezastre naturale și alte situații de urgență, „Planul de supraviețuire pentru primele 72 de ore” este astfel o resursă cheie.

Planul oferă oamenilor un ghid aplicat, cu pașii concreți în timpul și în fiecare etapă după cutremur, atât la nivel personal, cât și la nivel de bloc și cartier, transformând puterea comunității în susținere vitală. În primele 6 ore de la seism, accentul se pune pe siguranță și salvare personală – adăpostire corectă în timpul cutremurului, evaluarea riscurilor, oprirea utilităților, evacuarea clădirii în siguranță și reunirea familiei într-un punct stabilit dinainte. În intervalul 6-24 de ore de la cutremur, obiectivul este de stabilizare și supraviețuire de bază – organizarea resurselor, identificarea unui adăpost temporar sigur și informarea exclusiv din surse oficiale. Iar în orele 24-72, scopul este menținerea coeziunii și pregătirea pentru ajutor extern sau evacuare – coordonare la nivel de bloc sau cartier, distribuirea resurselor și pregătirea pentru eventuală relocare.

Totodată, ghidul include informații despre planul familial, liste de verificare personală, detalii adesea trecute cu vederea, dar atât de importante despre organizarea la nivel de bloc și comunitate – desemnarea unui coordonator temporar, identificarea persoanelor vulnerabile, centralizarea resurselor și prevenirea răspândirii informațiilor false -, precum și lista conținutului minim necesar pentru rucsacul de urgență de care e nevoie în primele 72 de ore.

„Planul de supraviețuire pentru primele 72 de ore” este critic, fiind o resursă fundamentală în contextul nivelului actual extrem de scăzut de pregătire. Doar 14% dintre respondenți spun că s-au informat sau au participat la un curs de pregătire pentru cutremur, tot 14% spun că au pregătit și un rucsac de urgență pentru primele 72 de ore, cu apă, conserve, radio, lanternă, baterii, trusă medicală, acte și alte obiecte necesare și numai 11% spun că știu sau au stabilit o soluție temporară de adăpost în afara casei în caz de dezastru, mai arată datele cercetării cantitative desfășurate online în februarie 2025, prin platforma iVox, pe un eșantion de peste 400 de respondenți din București și împrejurimi.

Demersuri instituționale pentru ecosistemul de intervenție în caz de cutremur

În ultimul an, Fundația Comunitară București a facilitat un cadru de colaborare pentru 30 de instituții publice și organizații, de la structuri naționale de urgență la administrație locală și ONG-uri cu expertiză în teren. În acest cadru, a fost realizat „Planul de supraviețuire pentru primele 72 de ore”.

Prin Bucureștiul Pregătit, colaborarea dintre Fundația Comunitară București și Lidl România continuă în 2026 cu obiectivul să transforme pregătirea dintr-un demers punctual într-un mecanism funcțional la nivel de oraș. Miza programului este ca pregătirea pentru cutremur să nu mai fie o reacție ocazională, ci un reflex colectiv, susținut de instrumente clare și accesibile pentru fiecare comunitate. În următoarele luni, prioritatea este ca „Planul de supraviețuire pentru primele 72 de ore” să ajungă în cât mai multe blocuri, școli și comunități din Capitală, astfel încât fiecare bucureștean să știe ce are de făcut în orele critice după cutremur.

Lansat în urmă cu șapte ani de Fundația Comunitară București, programul Bucureștiul Pregătit a crescut de la intervenții punctuale la un program care leagă educația, pregătirea practică și colaborarea instituțională în caz de cutremur. În acești ani, inițiativele derulate prin program au ajuns la zeci de mii de elevi și profesori, au sprijinit formarea de competențe esențiale, de la cursuri de prim ajutor la câini de căutare-salvare, și au contribuit la creșterea nivelului de informare și pregătire la nivelul orașului.

Fundația Comunitară București pune împreună donatori, ONG-uri sau grupuri de inițiativă pentru a dezvolta comunități în care să ne simțim ca acasă. Construiește mecanisme de donație, fonduri de finanțare sau incubatoare de idei pentru oraș. În 14 ani, a finanțat peste o mie de proiecte și burse din București și Ilfov, cu 38 de milioane de lei. Fundația Comunitară București este parte dintr-o mișcare națională, alături de alte 17 fundații comunitare din țară. www.fundatiacomunitarabucuresti.ro