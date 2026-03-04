Eveniment

Eurodeputatul Maria Grapini pune “punctul pe i”: “În următorul Parlament, avem nevoie de mult mai mulți profesioniști. Doar așa putem obține politici publice optime!”

Europarlamentarul umanist Maria Grapini a reiterat faptul că toți cei care performează în profesia lor ar putea face cele mai bune politici publice. Din păcate, susține eurodeputatul Grapini, acești oameni, care ar putea schimba lucrurile în bine, nu doresc sa se implice in politică!

“Și atunci cum să așteptăm schimbarea în bine? Știu că nu este ușor să iei decizia să te desprinzi de profesia ta, și mie mi-a fost greu, în 2012, să plec de la firma mea, construită cu multă muncă și trecând peste multe obstacole, dar mi-am asumat! Eu am ales să mă implic în politici publice, după o experiență de 35 de ani în industrie.

Iata de ce invit pe cei care au încredere în mine și în politica umanistă social-liberală pe care o fac să se alăture echipei mele. Cred că avem nevoie, în următorul Parlament, de mult mai mulți profesionisti. Doar așa putem obține politici publice optime!”, a punctat Maria Grapini.

Deși a opinat că unii o laudă pentru ce face în politică, iar alții o critică, europarlamentarul S&D  nu înțelege comportamentul unei alte categorii de cetățeni care trec “linia roșie a educației” și jignesc fără argumente.

În context, Maria Grapini  și-a exprimat convingerea că, pentru a duce România în direcția pe care o dorește fiecare dintre noi, este nevoie de implicare, asumare și calitate în educație!

