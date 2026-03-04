Peste 60% din cumpărăturile din Auchan sunt realizate cu cardul de fidelitate: MyCLUB Auchan sărbătorește 5 ani și depășește 2 milioane de membri activi

500 de milioane de lei – valoarea totală a promoțiilor, cashback-ului și voucherelor oferite utilizatorilor MyCLUB Auchan în 5 ani

3 milioane de vouchere de fidelitate emise în 2025

Aproximativ 500 de promoții săptămânale, dedicate exclusiv membrilor MyCLUB

Programul de fidelitate MyCLUB Auchan marchează în această primăvară 5 ani de la lansare, consolidându-și poziția ca unul dintre cele mai puternice programe de loialitate din retailul românesc. Astăzi, peste 60% din totalul cumpărăturilor zilnice realizate în magazinele Auchan sunt efectuate folosind cardul de fidelitate, iar comunitatea MyCLUB numără peste 2 milioane de membri activi.

În cei cinci ani de la lansare, MyCLUB Auchan a înregistrat o rată medie anuală de creștere de 25% a numărului de membri, reflectând interesul constant al clienților pentru beneficii relevante și mecanisme reale de economisire.

Valoarea totală a beneficiilor, respectiv reduceri, cashback și vouchere de fidelitate, acordate membrilor MyCLUB Auchan în cei cinci ani depășește 500 de milioane de lei – sumă investită pentru protejarea puterii de cumpărare a clienților și pentru consolidarea relației pe termen lung cu aceștia.

În fiecare săptămână sunt disponibile aproximativ 500 de promoții dedicate exclusiv membrilor MyCLUB, oferind beneficii suplimentare celor care folosesc cardul de fidelitate. Fiecare membru MyCLUB economisește, în medie, aproximativ 120 de lei pe an prin utilizarea cardului de fidelitate, iar economiile cresc semnificativ în cazul celor mai loiali clienți. Astfel, cei mai activi membri ai programului au economisit, în medie, aproximativ 585 de lei pe an.

Doar în 2025, au fost generate peste 3 milioane de vouchere de fidelitate pentru cumpărături viitoare. Cardul este utilizat în toate magazinele Auchan, iar pe auchan.ro, peste 80% dintre comenzi sunt realizate prin acesta.

Datele retailerului arată că, în medie, un membru MyCLUB Auchan folosește cardul de fidelitate de aproape 40 de ori pe an. Ziua cu cele mai multe scanări din istoria programului a fost 5 decembrie 2025, când clienții se pregăteau pentru Moș Nicolae, iar cea mai mare tranzacție realizată a fost în valoare de 91.000 de lei, în contextul organizării unei petreceri de familie.

Ce cumpără membrii MyCLUB

Membrii MyCLUB au coșuri de cumpărături extrem de diverse, oglindind stiluri de viață și preferințe diferite. Totuși, câteva categorii marchează ritmul accelerat al vizitelor: pe primul loc se află pâinea brutarului cu maia realizată de Auchan și produsele de panificație. Fructele ocupă, de asemenea, un loc important în coșul de cumpărături, bananele fiind cel mai frecvent achiziționat produs din această categorie.

Însă, ceea ce îi diferențiază cu adevărat pe membrii fideli MyCLUB Auchan este curiozitatea și deschiderea față de nou. Clienții cu cel mai lung istoric în program sunt primii care explorează și adoptă noutățile, fie că vorbim despre fructe exotice proaspăt introduse, produse aflate în tendințe sau lansări sezoniere.

Cu ocazia aniversării a 5 ani de la lansarea programului MyCLUB Auchan, între 4–24 martie, clienții au acces la reduceri de până la 50%, oferte speciale online, livrare gratuită și o campanie KitchenAid cu până la 60% reducere pentru produse. Membrii beneficiază și de avantaje exclusive, precum:

bonus suplimentar la reciclarea ambalajelor cu simbolul SGR

discount la prima sesiune de cumpărături folosind funcția Scan&Go din aplicația Auchan

oferte speciale de la o mulțime de parteneri în secțiunea MyCLUB Extra.

În plus, între 4-24 martie, tombola „5 ani de fidelitate MyCLUB Auchan” recompensează utilizarea cardului la cumpărături de minimum 200 lei cu 555 de premii, inclusiv contravaloarea cumpărăturilor pe 5 ani, vouchere de 1.000 lei și vouchere pentru produse marcă proprie.

Ce beneficii au membrii MyCLUB Auchan

Printre cele mai apreciate avantaje se numără ofertele personalizate și cashback-ul pe cardul de fidelitate prin scanarea acestuia la casă. Reducerile exclusive, campaniile tematice, ofertele sezoniere, voucherele bonus acordate în campanii, precum reciclarea ambalajelor SGR sau alte inițiative de sustenabilitate, completează un ecosistem de beneficii gândit să răspundă atât nevoilor curente, cât și momentelor speciale din viața clienților.

Experiența digitală câștigă tot mai mult teren: jumătate dintre membri folosesc deja varianta digitală a cardului, iar aplicația mobilă devine un important punct de contact între Auchan și clienții săi. Aceasta oferă utilizatorilor acces instant la vouchere, verificarea soldului de cashback, oferte personalizate, timbrele din campaniile collectibles, precum și la serviciul Scan&Go dedicat membrilor.

Aniversarea MyCLUB Auchan are loc într-un context special: în 2026, Auchan marchează 20 de ani de prezență în România. În aceste două decenii, retailerul a evoluat constant, investind în formate moderne de magazin, digitalizare și soluții menite să protejeze puterea de cumpărare a clienților. În anul aniversar, Auchan își reafirmă angajamentul de a dezvolta în continuare programul de fidelitate, cu noi funcționalități și beneficii adaptate comportamentului unei generații tot mai digitale și orientate spre eficiență.

Despre Auchan România

La 20 de ani de la deschiderea primului hipermarket pe plan local, Auchan România are în portofoliu peste 500 de magazine, cuprinzând 26 de hipermarketuri clasice, 9 hipermarketuri ATAC Hiper Discount, 9 supermarketuri, magazinul inteligent Auchan Go, aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care majoritatea în stațiile Petrom, peste 70 de magazine în franciză Simply by Auchan, precum și magazinul online auchan.ro. Cu o cifră de afaceri cu taxe în 2024 de peste 1,7 miliarde de Euro, Auchan propune un comerţ omnicanal, modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile mici, în fiecare zi.