Amendă uriașă dacă mergi pe banda de urgență!

Potrivit codului rutier, șoferii care folosesc banda de urgență pentru a evita coloanele riscă amenzi usturătoare. Mai mult, aceștia se pot alege și cu permisul suspendat.

Potrivit legii, banda de urgență poate fi folosită de ambulanțe, autospeciale de poliție, pompieri sau mașini care au suferit defecțiuni. Cei care folosesc această bandă specială doar pentru a depăși coloane riscă să fie sancționați dur de oamenii legii.

Potrivit legii în vigoare, șoferii care folosesc în mod nejustificat banda de urgență pot primi între 9 și 20 de puncte de amendă, în funcție de gravitatea faptei. Mai mult, cei care încalcă legea se pot alege și cu suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de 90 de zile, scrie ObservatorNews.ro.

Potrivit codului rutier, există doar câteva situații în care este permisă folosirea benzii de urgență:

În orice altă situație, folosirea acesteia pentru a evita ambuteiajele este considerată o abatere gravă.

Autoritățile au anunțat că verificările pe autostrăzi au fost intensificate în ultimii ani, mai ales în perioadele aglomerate, precum weekendurile sau sărbătorile legale.