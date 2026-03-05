China, creștere semnificativă a bugetului pentru apărare!

China își mărește bugetul pentru apărare cu 7%, iar potrivit unui document, Beijingul promite să lanseze „lovituri decisive” împotriva forțelor așa zis „separatiste”, care susțin independența Taiwanului.

Documentul a fost elaborat în cadrul celei de-a patra sesiune a celui de-al 14-lea Congres Național al Poporului, cel mai înalt organ legislativ al țării.

„Vom da lovituri decisive forțelor separatiste care susțin așa-numita independență a Taiwanului, vom rezista interferenței forțelor externe, vom promova dezvoltarea pașnică a relațiilor dintre cele două părți ale Strâmtorii Taiwan și vom promova marea cauză a reunificării patriei”, se arată în documentul citat.

Beijingul intenționează să cheltuiască 1.909,6 miliarde de miliarde de yuani (276,8 miliarde de dolari) pentru apărare, ceea ce rămâne de aproximativ trei ori mai puțin decât bugetul Washingtonului. Această rată de creștere a fost făcută publică într-un raport bugetar al Ministerului Finanțelor, publicat cu ocazia sesiunii anuale a Parlamentului. Mai mulți experți consideră această cifră o subestimare, comparativ cu cheltuielile reale.

Conform mai multor analiști intervievați de AFP, din acest buget vor fi finanțate în special creșterea salariilor militarilor, antrenamentele, manevrele în jurul insulei Taiwan, o insulă revendicată de Beijing, capacitățile de război cibernetic și achiziționarea de echipamente mai avansate.

Creșterea anuală a bugetului Apărării a oscilat în general în jurul a 7-8% în 2016. Bugetul din 2026 marchează astfel o anumită continitate, în ciuda epurărilor pentru corupție din armată din ultimele luni, inclusiv cea care l-a înlăturat, la finalul lunii ianuarie, pe Zhang Youxia, principalul general al țării.

Statele Unite au cele mai mari cheltuieli militare, cu 997 de miliarde de dolari în 2024, devansând China (314 miliarde de dolari), potrivit Institutului Internațional de Cercetare în domeniul păcii din Stockholm (SIPRI).