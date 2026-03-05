Eurodeputatul Maria Grapini, intervenție tranșantă în cadrul unei importante dezbateri pe tema Mecanismului de Ajustare a Frontierei de Carbon pentru industria aluminiului: “Europa se va confrunta cu o problemă majoră daca nu va adopta măsuri eficiente!”

Eurodeputatul Maria Grapini, vicepreședinte al comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor din PE, a fost invitat, miercuri, la dezbaterea organizată de „The Parliament”, privind Mecanismul de Ajustare a Frontierei de Carbon (CBAM) pentru industria aluminiului din Europa.

Potrivit eurodeputatului Grapini, în mod evident, Europa se va confrunta cu o problemă majoră daca nu va adopta măsuri eficiente pentru contracararea efectului mecanismului de ajustare la frontieră, în funcție de carbon.

Maria Grapini a precizat, în context, că, la nivel mondial, în topul producției de aluminiu, sunt China, Rusia și Canada. De asemenea, a completat eurodeputatul umanist, în Europa, cel mai mare producător de aluminiu este Norsk Hydro (Norvegia), devansat însă de Rusal (Rusia) și EGA (Emiratele Arabe Unite).

“Întrebarile mele au fost explicite:

De ce dorește UE să reglementeze tot mai mult pentru decarbonizare, dacă este cel mai mic poluator?

Cum poate industria europeană să rămână competitivă față de cea din țări terțe, dacă se adaugă costuri pentru cea europeană?

Ce măsuri specifice CBAM sunt necesare pentru a proteja competitivitatea în UE si a preveni relocarea emisiilor de carbon în țări terțe?

Cum ar putea fi excluse emisiile indirecte, în această etapă, pentru industria aluminiului?”, a conchis, la finalul dezbaterilor, europarlamentarul S&D.