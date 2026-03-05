Prețurile carburanților la stațiile de alimentare din București continuă să crească!

Prețurile carburanților la stațiile de alimentare din București au fost din nou majorate, peste nopate, cu cel puțin 9 bani pe litru. Tonul a fost dat de rețeaua OMV Petrom, ca urmare a situației tot mai volatile din Orientul Mijlociu și a creșterii cotațiilor internaționale ale petrolului.Față de prețurile afișate marți, scumpirile cumulate ajung acum la aproximativ 24 de bani la benzina standard și peste 20 de bani la motorină.

Sursă: date afișate la stațiile Petrom

Comparativ cu ziua precedentă (4 martie 2026):

Creșterile sunt în medie de 9 bani/l, cu variații ușor diferite în funcție de sortiment.

– Benzină Standard 95: de la 8,13 → 8,22 lei/l

– Benzină Extra 99: de la 8,70 → 8,79 lei/l

– Motorină Standard: de la 8,43 → 8,52 lei/l

– Motorină Extra: de la 8,85 → 8,94 lei/l

– GPL: neschimbat, 3,95 lei/l

Potrivit agregatorului peco-online, cel mai mic preț al benziei este de 8.07 lei.

Față de prețurile afișate marți, scumpirile cumulate ajung acum la aproximativ 24 de bani la benzina standard și peste 20 de bani la motorină, confirmând un trend accelerat al creșterilor din ultimele 72 de ore.

Dacă miercuri unele stații încă afișau prețuri apropiate de nivelurile de la începutul săptămânii, joi dimineață scumpirile sunt vizibile în toată rețeaua Petrom, inclusiv la stația de pe Șoseaua Alexandriei.

Prețurile afișate joi dimineață (5 martie 2026, ora 07:40)

Stația Petrom – Șos. Alexandriei, București:

– Motorină Extra: 8,94 lei/l

– Motorină Standard: 8,52 lei/l

– Benzină Standard 95: 8,22 lei/l

– Benzină Extra 99: 8,79 lei/l

– GPL Auto: 3,95 lei/l