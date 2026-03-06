25 de milioane de puieți vor fi plantați de Romsilva în campaniile de împăduriri din 2026

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva va planta aproximativ 25 de milioane de puieți forestieri în cadrul celor două campanii de împăduriri, de primăvară și de toamnă, derulate în acest an.

Programul de regenerare a pădurilor proprietatea publică a statului, administrate de Romsilva, prevede regenerarea a 9.500 de hectare de fond forestier pe parcursul anului. Din această suprafață, 5.920 de hectare vor fi regenerate natural, iar 3.580 de hectare prin regenerări artificiale, respectiv lucrări de împăduriri.

De asemenea, în cadrul programului de regenerare a pădurilor de stat vor fi realizate lucrări de completări curente în plantații pe 2.619 hectare, precum și lucrări de refacere a plantațiilor afectate de calamități pe 1.550 de hectare de fond forestier.

Pentru realizarea lucrărilor de împăduriri, refaceri și completări, Romsilva va utiliza aproximativ 25 de milioane de puieți forestieri, majoritatea produși în pepinierele silvice proprii.

Sumele alocate pentru lucrările de regenerare a pădurilor – împăduriri, completări, refaceri, pregătirea terenului și a solului, întreținerea plantațiilor și a regenerărilor naturale, precum și lucrările de ajutorare a regenerărilor naturale – se ridică la 337 de milioane de lei, sume provenite din fondul de conservare și regenerare a pădurilor.

În ultimii șase ani, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a regenerat 83.584 de hectare de fond forestier proprietatea publică a statului, dintre care 26.736 de hectare prin lucrări de împăduriri și 56.848 de hectare prin regenerări naturale, fiind plantați peste 155 de milioane de puieți forestieri.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva administrează 3,13 milioane de hectare de păduri proprietatea publică a statului și asigură servicii silvice pentru aproximativ un milion de hectare de păduri aflate în alte forme de proprietate.

Toate pădurile proprietatea publică a statului administrate de Romsilva dețin certificarea managementului forestier în sisteme internaționale.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva administrează, de asemenea, 22 de parcuri naționale și naturale, cu o suprafață cumulată de peste 850.000 de hectare, precum și 12 herghelii de stat.