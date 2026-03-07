Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat sâmbătă că ultima evaluare realizată de agenția internațională de rating Moody’s confirmă stabilitatea financiară a României și potențialul de creștere economică pe termen mediu.

Potrivit ministrului Finanțelor Alexandru Nazare, noua evaluarea a agenției internaționale de rating Moody’s validează măsurile adoptate de Guverrn pentru consolidarea finanțelor publice.

„Moody’s reconfirmă stabilitatea financiară a României şi potenţialul solid de creştere economică pe termen mediu. O nouă evaluare importantă, publicată aseară de agenţia internaţională de rating Moody’s, validează măsurile Guvernului de la Bucureşti şi subliniază că direcţia de management a finanţelor publice este cea corectă”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Acesta a precizat că deficitul bugetar urmează o traiectorie descendentă ceea ce transmite un semnal pozitiv către investitori și paternerii internaționali.

„În acelaşi timp, perspectivele de creştere economică sunt susţinute de investiţii şi de accelerarea absorbţiei fondurilor europene, în special prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Implementarea proiectelor finanţate din aceste resurse sprijină modernizarea infrastructurii, dezvoltarea mediului de afaceri şi creşterea competitivităţii economiei româneşti în regiune”, a mai transmis ministrul.

Alexandru Nazare a subliniat că menținerea stabilității fiscale este esențială pentru credibilitatea României pe piețele financiare internaționale: „pentru agenţiile de rating şi pentru pieţele internaţionale este esenţial ca România să transmită semnale clare de stabilitate şi responsabilitate”.

„Acest lucru înseamnă mai multă încredere din partea investitorilor, acces mai bun la finanţare şi premise solide pentru dezvoltare economică şi investiţii pe termen lung în România”, afirmă Alexandru Nazare.

Potrivit Ministerului Finanțelor, agenția Moody’s Ratings a finalizat revizuirea periodică a profilului de credit al României, concluzionând că economia țării are capacitatea de a face față șocurilor externe și de a menține perspective solide de creștere.

Raportul arată că măsurile fiscale adoptate începând cu iulie 2025 au avut un impact pozitiv asupra evoluției bugetare. Deficitul bugetar, care a atins 9,3% din PIB în 2024, ar urma să scadă la 8,2% în 2025 și la aproximativ 6,3% din PIB până la finalul anului 2026.

În același timp, datoria guvernamentală ar putea ajunge la 62,9% din PIB în 2027, urmând să se stabilizeze ulterior în jurul valorii de 65%. Moody’s consideră însă că România își păstrează o capacitate solidă de plată a datoriilor.

Ministerul Finanțelor mai arată că absorbția fondurilor europene, în special prin Facilitatea de Redresare și Reziliență, reprezintă un factor esențial pentru susținerea economiei.

„Ministerul Finanţelor reafirmă că atragerea fondurilor europene reprezintă prioritatea zero. Absorbţia banilor din Facilitatea de Redresare şi Rezilienţă (RRF) până în august 2026 este considerată de agenţie factorul determinant pentru evitarea unei contracţii economice în cursul acestui an. Deşi au existat întârzieri în implementare începând cu anul 2024, raportul Moody’s remarcă faptul că actualul guvern a accelerat semnificativ procesul. În acest context, agenţia estimează că România poate accesa cea mai mare parte a finanţării rămase până la finalul anului 2026, susţinând astfel investiţiile publice şi reformele structurale”, arată ministerul.

Conform raportului Moody’s, perspectiva ratingului României ar putea reveni la una stabilă dacă programul de consolidare fiscală început în 2025 va fi implementat complet și eficient, iar reformele vor continua și după 2027.