„Nelson” și „Ziua mea norocoasă”, la final de martie pe scenele din București, Iași, Bacău, Ploiești și Târgoviște

Publicul spectator din București, Ploiești, Iași, Bacău și Târgoviște este așteptat la final de martie cu două premiere naționale ale spectacolelor de teatru „Nelson” și „Ziua mea norocoasă”; iar cel din Piatra-Neamț și Constanța este așteptat la concertul primăverii „Simfonia Iubirii”.

„Nelson”

Ø 23 martie, ora 20:00 – București, spectacol găzduit de TNB, Sala Studio

Ø 24 martie, ora 19:00 – Ploiești, Casa de Cultură a Sindicatelor

Titlul a avut premiera mondială la Théâtre de la Porte Saint‑Martin din Paris, una dintre sălile importante ale capitalei franceze și s-a bucurat de nu mai puțin de 350 de reprezentaţii în ultimele zece stagiuni. „Nelson” de Jean Robert‑Charrier este o comedie de situație care explorează cu umor şi ironie contrastele sociale şi familiale. Protagonista, Jacqueline, o avocată de succes mânată de ambiţie, avere şi aparenţe, este pusă în situaţia de a-şi ascunde adevărata fire. Atunci când fiica ei, Christine, îşi doreşte să plece într‑o misiune umanitară, Jacqueline acceptă să găzduiască o familie militantă ecologistă. Pe durata unui dineu, ea trebuie să îşi asume temporar un rol de vegană convinsă şi protectoare a animalelor pentru a părea pe „linie” cu invitaţii, iar inima sa va fi sensibilizată de un iepure pitic numit Nelson. Distribuția îi reunește pe actorii pe Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Mircea Rusu, Gheorghe Ifrim, Lucian Ifrim, Isadora Băltățeanu, Tudor Istodor, Mihai Munteniță, Denis Hangau și Ciprian Nicula.

„Ziua mea norocoasă” – premieră națională

Ø 23 martie, ora 20:00 – Iași, Teatrul Național

Ø 24 martie, ora 19:00 – Bacău, Teatrul de Vară „Radu Beligan”

Ø 30 martie, ora 19:00 – Târgoviște, Cinema Independența

„Ziua mea norocoasă”, semnat de Patrick Haudecoeur și Gérald Sibleyras, abordează cu inteligență și umor tema alegerilor care ne pot schimba viața și rolul pe care norocul îl joacă în destinul fiecăruia. Succes confirmat pe scenele din Franța și dublu nominalizat la Premiile Molière 2025, spectacolul este adus în România într-o distribuție remarcabilă: Marius Manole, Medeea Marinescu, Alexandru Papadopol, Șerban Pavlu și Maria Obretin.

„Simfonia iubirii”

Ø 23 martie, ora 20:00 – Piatra-Neamț, Cinema Mon Amour

Ø 24 martie, ora 20:00 – Constanța, Casa de Cultură a Sindicatelor

Tunerul Național „Simfonia iubirii” propune publicului spectator din întreaga țară un spectacol în care armoniile unor mari compozitori, de la Mozart, Rossini și Donizetti, la Verdi, Ceaikovski, Puccini și Ennio Morricone, aduc la viață una dintre cele mai universale teme, iubirea.

