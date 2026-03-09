Politic

Deputatul Sebastian Burduja, mesaj de Ziua Deținuților Politici Anticomuniști: „Libertatea de a vorbi nu e un lucru banal. Este o responsabilitate pentru adevăr!”

Liderul PNL București, deputatul Sebastian Burduja, a avut un punct de vedere tranșant, de Ziua Deținuților Politici Anticomuniști, pe care îl prezentăm, integral, în continuare:

„NICIODATĂ TRĂDARE DE ȚARĂ!” Asta le-a spus Gheorghe Brătianu securiștilor care l-au amenințat cu moartea, în iadul de la Sighet, dacă nu declară că Basarabia și Bucovina nu sunt pământ românesc.

Astăzi, 9 martie, este Ziua Deținuților Politici Anticomuniști. Studenți, preoți, țărani, intelectuali…au fost aruncați în iadul de la Pitești, de la Sighet sau au fost trimisi la Canal doar pentru că au îndrăznit să gândească liber. Mulți nu au mai ieșit niciodată.

Astăzi folosim libertatea de exprimare — câștigată cu prețul vieții lor — ca să scriem orice vrem pe net, inclusiv ode aduse comunismului criminal. Acum 70 de ani, pentru un singur cuvânt greșit, erai zdrobit în bătaie.

Anul trecut am ridicat la Modrogan 22 troița „Lumina Libertății”, în memoria victimelor comunismului. Este un monument unic, sculptat de mâinile meșterilor maramureșeni, un simbol de recunoștință pentru cei care și-au păstrat valorile și principiile, indiferent de consecințe.

Libertatea de a vorbi nu e un lucru banal. Este o responsabilitate pentru adevăr.

Astăzi, după șapte decenii, decât să îi glorificăm pe criminalii roșii, mai bine să păstrăm un minut de tăcere pentru cei care au vorbit prin jertfa lor supremă pentru libertate!”, a precizat Sebastian Burduja.

