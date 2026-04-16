Delegația Clubului Fermierilor Români a reprezentat agricultura românească la Bruxelles în două zile de întâlniri la nivel european

Pe 13 și 14 aprilie 2026, o delegație a Clubului Fermierilor Români a participat la Bruxelles la o serie de întâlniri la nivel european, cu scopul de a înțelege și a influența direcțiile care vor defini agricultura românească în următorul deceniu. Programul a inclus o sesiune de lucru la Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, prezența la FFA Annual Conference 2026 — unul dintre cele mai importante forumuri europene pe teme agricole — și o vizită la Parlamentul European, găzduită de eurodeputatul Maria Grapini, membră în Comisia de Agricultură.

Delegația a fost formată din 17 tineri absolvenți ai programelor de formare ale Clubului, lideri de echipă la Maratonul de Business, din cadrul programului Tineri Lideri pentru Agricultură, o generație care își construiește acum cariera în agricultură și care a ales să înțeleagă direct, de la sursă, mecanismele care îi vor afecta activitatea în anii următori.

Reforma PAC 2028–2034: mai puțini bani, mai multe condiții

Discuția de la Reprezentanța Permanentă, purtată cu Achim Irimescu — fost ministru al agriculturii și negociator al aderării României la UE — a scos în evidență amploarea reformei în curs a Politicii Agricole Comune. Concluziile sunt îngrijorătoare: bugetul PAC urmează să scadă de la 37% din bugetul UE la 14,8% în perioada 2028–2034, iar alocarea totală pentru România se reduce cu aproape 5 miliarde de euro față de actuala perioadă de programare — de la 21,5 la 16,57 miliarde de euro.

Printre schimbările cu impact direct asupra fermierilor români:

Pilonul 2 — Dezvoltarea Rurală, prin care România și-a modernizat agricultura în ultimele două decenii, dispare practic din structura noii PAC.

Se introduc reduceri progresive ale plăților directe pentru fermele care depășesc 20.000 €, mergând până la eliminarea completă a plății de bază pentru sumele peste 100.000 €.

Sprijinul suplimentar de 50 €/ha pentru fermierii tineri urmează să fie eliminat, iar înlocuirea propusă este considerată insuficientă în contextul barierelor structurale din România: lipsa accesului la teren și dobânzile de peste 10% față de 2–3% în UE de Vest.

Regula N+1 — banii neabsorbiți într-un an se restituie — pune presiune enormă pe capacitatea administrativă a statelor membre.

Parlamentul European: cum se face legislația care ne afectează în fiecare zi

La Parlamentul European, delegația a avut parte de o prezentare directă a mecanismelor de legiferare europeană, inclusiv un tur al spațiilor în care se negociază, se amendează și se votează legile aplicabile în toate cele 27 de state membre. Eurodeputatul Maria Grapini a explicat procedura legislativă — de la propunerea Comisiei, prin trialogul cu Consiliul, până la votul final în plenară — și a clarificat o serie de distincții esențiale ignorate frecvent în spațiul public românesc.

Câteva concluzii cheie:

Rezoluțiile Parlamentului nu sunt acte legislative. Ele nu sunt obligatorii și nu pot fi aplicate direct — o distincție crucială în înțelegerea dezbaterilor europene.

Noul Regulament Vamal al UE intră în vigoare în circa doi ani. România administrează peste 2.000 de puncte vamale la granița externă a UE. Fără laboratoare de control al conținutului produselor și fără personal integru, țara riscă să devină principalul punct de intrare pentru mărfuri neconforme în toată piața internă — cu posibile consecințe sub formă de proceduri de infringement.

Un eurodeputat poate interpela orice guvern din cele 27 de state, nu doar pe cel al țării de origine. Pe această cale, românii din Austria au obținut alocații egale cu cetățenii autohtoni, după o decizie a Curții Europene de Justiție.

FFA Annual Conference 2026: agricultura europeană în fața unor alegeri fundamentale

Delegația Clubul Fermierilor Români a participat și la Forum for the Future of Agriculture — conferința anuală care reunește factori de decizie, fermieri, reprezentanți ai industriei și ai societății civile din toată Europa. Dezbaterile au confirmat tensiunile din jurul reformei PAC și au subliniat importanța prezenței active a organizațiilor reprezentative naționale în procesul de negociere la Bruxelles.

„Legile care schimbă agricultura românească nu se scriu la București. Se negociază la Bruxelles. A înțelege cum, și a cunoaște pe cei care le construiesc, nu este un avantaj — este o necesitate. Mulțumim ELO, Reprezentanței Permanente și Parlamentului European pentru deschiderea cu care ne-au primit.”