Statul român, nevoie disperată de bani. Începe o nouă ediție a programului de titluri de stat FIDELIS!

O nouă ediție a programului de titluri de stat FIDELIS a început, oferind investitorilor persoane fizice dobânzi atractive și venituri neimpozabile. Subscrierile sunt deschise până marți, 21 aprilie 2026, atât în lei, cât și în euro.

Programul este derulat de Ministerul Finanțelor, iar titlurile de stat sunt listate la Bursa de Valori București, permițându-le investitorilor să le tranzacționeze și după închidere perioadei de subscriere.

Datele oficiale arată că programul Fidelis continuă să atragă investiții importante din partea populației. În primul trimestru al anului 2026, investitorii au subscris peste 4 miliarde de lei, adică 4.065.455.590 de lei. Autoritățile consideră că acest nivel confirmă încrederea ridicată a investitorilor în titlurile de stat ca instrument de economisire stabil și predictibil.

„FIDELIS aduce împreună responsabilitatea financiară și grija pentru ceilalți, oferind investitorilor posibilitatea de a-și proteja economiile în siguranță și, în același timp, de a contribui la binele comunității”.

La program pot participa persoane fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta de peste 18 ani. Subscrierile se realizează printr-un sindicat bancar format din Banca Transilvania și BT Capital Partners, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale, UniCredit Bank România, TradeVille în parteneriat cu Libra Internet Bank și Salt Bank.

Valoarea nominală a unui titlu este de 100 lei pentru emisiunile în lei și 100 euro pentru cele în euro. Pragul minim de subscriere este de 5.000 lei sau 1.000 euro, în funcție de moneda aleasă.

Noua ediție FIDELIS IV 2026 include mai multe emisiuni, diferențiate în funcție de maturitate și monedă:

Emisiuni în lei:

6,60% – scadență la 2 ani

7,60% – scadență la 2 ani (tranșă dedicată donatorilor de sânge)

7,10% – scadență la 4 ani

7,60% – scadență la 6 ani

Emisiuni în euro: