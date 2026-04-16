Eurodeputatul Maria Grapini, intervenție tranșantă, la Bruxelles, pe tema noului Regulament Vamal: “Dacă vom avea puncte vamale care nu vor fi dotate cu echipamente performante, marfa necontrolată va intra în piața internă și va fi un dezastru!”

Europarlamentarul Maria Grapini, vicepreședinte al Comisiei pentru Piață Internă, dar și Raportor din partea grupului S&D pentru noul Regulament Vamal, a cerut, miercuri, Comisiei Europene, să se țină cont de importanța modului de implementare, de nevoia de buget pentru echiparea vămilor, dar și de alte acte legislative conexe, cum ar fi Regulamentul privind supravegherea Pieței Interne.

În același timp, eurodeputatul Grapini a tras un semnal de alarmă și pentru România, care trebuie să se pregătească pentru implementarea noului Regulament privind controlul în vamă.

“Miercuri, am avut o întâlnire cu Forumul European pentru industrii și, sigur, au fost ridicate multe probleme importante, printre care și modul de aplicare al Codului Vamal. Eu spun că a ieșit o formă echilibrată a noului Regulament Vamal. Pentru mine, însă, problema este cea a eficienței aplicării… și vorbea domnul comisar pentru comerț și securitate economică, Maros Sefcovic, de echipamente… Avem peste 2000 de puncte vamale și, dacă vom avea puncte vamale care nu vor fi dotate cu echipamente performante, marfa necontrolată va intra, în aceste condiții, în piața internă și va fi un dezastru!”, a punctat, în intervenția sa, Maria Grapini.

Totodată, eurodeputatul S&D a precizat că, în cadrul întâlnirii cu industriașii, aceștia au solicitat că, pentru o eficiență sporită a noului Regulament Vamal, este nevoie de alte acte legislative cheie, precum Regulamentul privind supravegherea pieței, dar și cum vor fi puse în Cadrul Financiar Multianual (CFM), pentru perioada 2028-2034, bugetele necesare în acest sens.

De menționat faptul că eurodeputatul Maria Grapini a condus, miercuri, Adunarea Generală a Forumului European pentru industrii (EFM), în cadrul căreia a fost aprobat bilanțul pe anul trecut, fiind stabilită atât foaia de parcurs, cât și bugetul pentru anul 2026.

“Sunt onorată să conduc board-ul EFM (Forumul european pentru industrii), de opt ani. EFM reunește cele mai puternice companii din UE și are un dialog permanent cu Parlamentul European și Comisia Europeană!”, a conchis Maria Grapini.