Ministrul Educației, Mihai Dimian, a precizat că aproape 10.000 de studenți vor primi burse sociale din fonduri europene. Scopul banilor de la stat este să ajute tinerii cu venituri mici, după ce bugetul pentru educație a suferit mai multe tăieri în ultimul an.

Din luna mai 2026, 10.000 de studenți vor încasa lunar suma de 925 de lei. Este vorba despre tinerii pe care universitățile i-au selectat în a doua etapă a unui program finanțat de UE. Până acum, circa 25.000 de studenți primeau deja acești bani de la stat, dar acum plata lor s-a mutat pe fonduri europene pentru a face economie la buget.

Listele cu noii beneficiari vor fi gata la finalul acestei luni. Ministrul Educației, Mihai Dimian, a explicat că numărul total de studenți care primesc ajutor va crește și va ajunge la aproape 40.000 de persoane. Măsura este urgentă fiindcă mulți tineri au rămas fără un sprijin financiar după schimbările legislative din 2025.

Cu toate că noile burse din bani europeni sunt o veste bună, sistemul de învățământ a trecut prin momente grele. Din cauza noilor legi impuse de premierul Ilie Bolojan, bugetul total pentru burse a scăzut cu 40%. Practic, modul de calcul s-a schimbat, iar universitățile au primit mult mai puțini bani decât în anii trecuți.

În prezent, există reguli mult mai stricte care îi afectează pe studenți. De pildă, bursele se plătesc doar când tinerii se află la cursuri sau în sesiune, nu și în pauzele dintre semestre sau în vacanța de vară. Totodată, studenții care plătesc taxă de școlarizare nu mai au dreptul să primească aceste ajutoare, iar viitorii profesori primesc sume cu 1.500 de lei mai mici față de anul trecut.