Miting de protest: sindicaliștii ies în stradă marți, 28 aprilie 2026, în fața sediului Guvernului din Piața Victoriei

„Reformele” promovate de actualul Guvern ne-au adus la sapă de lemn!

Peste 10.000 de sindicaliști, reprezentanți ai Confederației Sindicale Naționale Meridian și ai federațiilor sindicale afiliate, sunt așteptați la protestul organizat marți, 28 aprilie 2026, în fața sediului Guvernului din Piața Victoriei, de Ziua mondială a siguranței și sănătății la locul de muncă.

Acest protest este expresia unei nemulțumiri profunde și legitime față de măsurile guvernamentale care afectează grav nivelul de trai, siguranța locurilor de muncă, dreptul la o salarizare corectă, la o pensionare echitabilă și la protecție socială reală.

Vor participa la miting silvicultori, ceferiști, polițiști, cadre din învățământ și sănătate, mineri, siderurgiști, energeticieni, militari în rezervă, pensionari. Vor fi în stradă reprezentanți ai numeroase categorii socio-profesionale, pentru că politicile sociale și economice promovate de guvernul României în numele unei „redresări naționale” nu au niciun rezultat pozitiv – ne-au îngenuncheat pe toți!

Federația SILVA cere abrogarea HG privind „reforma” Romsilva pentru că pune în pericol patrimoniul forestier al statului și locurile de muncă!

Pentru Federația Sindicatelor SILVA, principala revendicare o reprezintă abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 123/2026 privind reorganizarea Romsilva. Un act normativ neprofesionist și profund nociv, a cărui adoptare a fost făcută fără respectarea procedurilor legale de adoptare a Hotărârilor de Guvern. Fără respectarea legislației dialogului social. HG nr. 123/2026 pune în pericol administrarea durabilă a patrimoniului forestier – proprietate publică a statului – și amenință direct locurile de muncă ale angajaților.

Revendicările Federației SILVA sunt clare și nenegociabile:

Abrogarea imediată a HG nr. 123/2026 privind reorganizarea Romsilva; Suspendarea oricăror măsuri de reorganizare care afectează locurile de muncă, până la consultarea reală a partenerilor sociali; Garantarea păstrării locurilor de muncă, a drepturilor salariale și a drepturilor profesionale ale personalului silvic; Respectarea contractelor colective și individuale de muncă; Menținerea rolului public, strategic și funcțional al Romsilva în administrarea durabilă a pădurilor statului; Respectarea legislației în materie de dialog social și încetarea practicilor de impunere unilaterală a unor măsuri cu impact major asupra salariaților; Respingerea măsurilor de austeritate fiscal-bugetară promovate de Guvern fără consultarea partenerilor sociali; Apărarea demnității salariaților, asigurarea unor condiții decente de muncă și de viață și a protecției sociale reale.

În fața abuzurilor, a austerității impuse fără dialog social și în fața atacurilor repetate asupra drepturilor câștigate prin muncă și luptă sindicală, nu putem rămâne pasivi!

Protestul din 28 aprilie este determinat de nevoia de a apăra:

Dreptul la condiții de muncă și de viață decente;

Respectarea contractelor colective și individuale de muncă;

Aplicarea corectă a legislației și protejarea drepturilor dobândite;

Dialogul social. Respingem măsurile de austeritate fiscal-bugetară promovate fără consultare reală;

Taxarea corectă a muncii și a proprietăților;

Locurile de muncă și demnitatea salariaților.

Este momentul solidarității, al unității și al acțiunii hotărâte!

În conformitate cu cele stabilite în cadrul Consiliului de Conducere din data de 08.04.2026, Federația SILVA va susține prin toate mijloacele legale această acțiune de protest.

PARTICIPAREA FIECĂRUIA CONTEAZĂ! UNIȚI SUNTEM PUTERNICI!

Silviu GEANĂ,

Lider Federația SILVA