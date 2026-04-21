Premierul Bolojan refuză să demisioneze din fruntea Guvernului!

Ilie Bolojan rămâne ferm pe poziție și nu demisionează din fruntea guvernului, în ciuda deciziei PSD de a-i retrage sprijinul. Premierul a etichetat această decizie drept ”iresponsabilă” și a subliniat că rămâne, alături de colegii din Executiv, să asigure ”guvernarea țării”.

Premierul a anunțat luni seară, după ce social-democrații au decis să-i retragă sprijinul, că își continuă mandatul.

În același context, liderul liberalilor a catalogat drept ”iresponsabilă” decizia PSD și i-a acuzat pe social-democrați că și-au mințit electoratul ”decizii care s-au luat, dar pe care nu le-au asumat”.

”Am luat act de decizia complet greșită și iresponsabilă a PSD, față de România, nu față de o persoană. În vara anului trecut, într-o situație complicată, am format o coaliție pe baza unui plan în trei elemente: ordine în finanțele țării, bună guvernare și respect pentru cetățeni. Ce vedem azi înseamnă periclitarea finanțelor, într-o totală lipsa de respect pentru cetățeni. Toate deciziile au fost conforme cu programul de guvernare, asumate de toți membrii guvernului. E anormal să fii parte la decizie, dar să fugi după aceea.

Trebuie să reducem risipa, să facem un stat mai eficient, să susținem investițiile prin atragerea de fonduri europene și să guvernăm cinstit. PSD pare că nu este de acord. În aceste condiții, vom continua să asigurăm guvernarea țării, astfel încât să trecem cu bine peste această perioada complicată.

În plus, este o decizie iresponsabilă având și criza din Golf, problemele noastre de deficit, iar orice om politic responsabil încearcă să-și întărească țara. Tot ce au făcut în aceste zile, mințind electoratul cu privire la decizii care s-au luat, dar pe care nu le-au asumat.

Continuăm guvernarea, îmi continui mandatul de premier, astfel încât să asigur stabilitate pentru România. Mulțumiri tuturor celor care mi-am arătat sprijinul, considerând că este o susținere pentru o Românie modernă, fără sinecuri”, a spus Bolojan.