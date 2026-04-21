Un conac boieresc de secol XIX, scos la vânzare: Conacul Koșca, cu piscină și 2 hectare de teren, la doar o oră de București – 450.000 Euro

Conacul Koșca din Dragodana este listat la vânzare de Romania Sotheby’s International Realty pentru 450.000 de Euro și bifează o suprafață de 20.500 mp, mai multe construcții renovate, o piscină funcțională și o livadă cu pomi fructiferi pe rod.

La doar puțin peste o oră de București, proprietatea oferă o combinație rară de natură, construcții cu personalitate și oportunități de dezvoltare. Livada cu sute de pomi fructiferi, priveliștile pitorești și liniștea absolută completează perfect tabloul. Conacul, cunoscut după numele celui de-al doilea său proprietar, omul de afaceri timișorean Koșca, a fost construit în secolul al XIX-lea de polonezul Hagianopol. Acesta a vândut proprietatea în 1930, dar timpul care a trecut peste el de atunci nu l-a atins; perfect conservat și cu spiritul tânăr, el se prezintă astăzi mândru, cu accesorii noi și atrăgătoare precum piscina.

Structura proprietății

Conacul principal (306 mp) – renovat, cochet, cu acel „ceva” care te face să te îndrăgostești instant. Include living generos, bucătărie, 6 dormitoare, 4 băi, o terasă închisă superbă și un beci. A funcționat în trecut ca unitate turistică, deci este pregătit de utilizare.

Casa de oaspeți (238 mp) – și ea complet renovată, cu 4 dormitoare, living, bucătărie, baie și două terase – una interioară, cu o vedere de vis asupra văii, și una exterioară. Podul este liber și poate fi transformat.

Hambarul din cărămidă – mare, autentic, cu două niveluri și un potențial fantastic. Parțial amenajat, include deja un apartament cu 2 camere pentru staff sau administrare, iar restul spațiului așteaptă idei creative.

Crama boierească pe 3 niveluri (218 mp) – piesa de rezistență. Un spațiu rar, cu un sentiment aparte. Deși a fost folosită ca fabrică de lapte și are momentan un aspect industrial, odată readusă la cărămidă și regândită, poate recăpăta utilizarea inițială de cramă.

Piscină funcțională, perfectă pentru relaxare în zilele de vară.

Utilități complete – gaz, curent trifazic (380V), apă din rețea – totul funcțional.

Terenul este împărțit în două parcele (15.500 mp și 5.000 mp), cu o livadă pe rod și suficient spațiu liber pentru orice plan – de la retreat, boutique hotel sau evenimente, până la o reședință spectaculoasă.

Sudul României, o comoară de conace cu farmec și potențial

Conacul Koșca nu este un caz izolat. Sudul României (Teleorman, Dolj, Argeș, Mehedinți) bifează în portofoliul Romania Sotheby’s International Realty autentice proprietăți de tip conac, unde eleganța boierească se îmbină cu domenii istorice generoase.

Conacul Voinea, 395.000 € – Blejești (Teleorman)

Conacul a fost reședința de țară pe care Dumitru Voinea o deținea în fostul județ Vlaşca. Edificiul, cu dimensiuni relativ mari, a fost construit în anul 1890. La sfârșitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea, se contura ca o practică, construirea, de către familiile bogate din toată țara, a unor „case de oraș”, în stilul eclectic – neoromânesc, în localitățile unde își aveau moșiile. Conacul are o suprafață construită desfășurată de 604 mp și stă pe un teren de 3 hectare pe care se găsesc o serie întreagă de anexe, multe dintre ele fiind adăugate ulterior, după naționalizare. Conacul este clasat ca monument istoric de clasa B.

Conacul Furculescu, 295.000 € – Furculești (Teleorman)

Un domeniu rar, cu lac, livadă și aproximativ 3 hectare de teren, ridicat în anii 1920 de Nicolae Furculescu – una dintre figurile marcante ale vieții publice interbelice și unul dintre fondatorii Partidului Național Liberal. Arhitectura cu influențe mediteraneene (inclusiv italiene) îl face diferit de tiparul clasic românesc. Ideal pentru retreat sau boutique resort. Situat la mai puțin de 2 ore de București, accesibil, dar ferit de agitație.

Conacul Roșca, 380.000 € – Motăței-Gară (Dolj)

Construit între 1907–1911, este un reper al stilului neoromânesc, cu turn, arcade și o prezență monumentală. Domeniul (~1,4 ha) este în proces de restaurare și are un potențial excelent pentru evenimente sau hotel boutique. Proprietatea este ideală pentru investitori care doresc să participe la renașterea unui reper istoric autentic, într-un proiect cu sens și cu potențial real de valorizare pe termen lung.

Conacul Golescu-Gussi, cu preț la cerere – Leordeni (Argeș)

Moșia Golescu-Gussi a cunoscut o evoluție importantă în cele circa două secole de istorie. Prima variantă a conacului a fost ridicată de familia Golescu, iar ulterior, după ce Nicolae Gussi a intrta în posesia moșiei Golescu, proprietatea avea să se schimbe; după 1900, Alexandru Gussi (1864-1947) a transformat atât conacul cât și întregul domeniu.

Conacul și Domeniul Poenaru, 495.000 € – Dobra (Mehedinți)

Situat în sud-vestul României, acest domeniu istoric – cunoscut ca moșia Poenaru – este o proprietate cu rădăcini adânci în aristocrația românească, legat de ilustrul neam boieresc al Poenarilor. Terenul de 11 hectare din care 7 sunt în proprietate și 4 în concesiune, conține o mică gradină de legume și o livadă de aproape 9 hectare de nuci maturi, pe rod, care pot reprezenta în sine o investiție excelentă pe termen lung.

