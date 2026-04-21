Fierarii”, „Nelson” și „Fă-mi loc”, spectacolele săptămânii în București și în mai multe orașe din țară

Publicul din București, Constanța, Alba Iulia, Timișoara și Câmpina este invitat, în perioada 11–13 mai, la o serie de spectacole de teatru care reunesc nume importante ale scenei românești. De la comedia cu substrat social „Fierarii”, adaptată de Horațiu Mălăele și interpretată de Maia Morgenstern, Horațiu Mălăele, George Mihăiță și Valentin Teodosiu, la spectacolul plin de emoție „Fă-mi loc!”, dar și la comedia contemporană „Nelson”, publicul va avea ocazia să descopere producții care îmbină umorul, ironia și reflecția asupra societății.

„Fierarii”

11 mai, ora 20:00 – București, spectacol găzduit de TNB, Sala „Ion Caramitru”

12 mai, ora 19:00 – Constanța, Casa de Cultură a Sindicatelor

Textul original al dramaturgului Milos Nikolic, născut în Kosovo în 1939, redă povestea unui fierar neamț care după multă vreme descoperă că fiul e copilul unui român. Horațiu Mălăele adaptează subiectul și fierarul Grigorie este un român care descoperă că fiul este copilul ungurului Peter, acesta află că și fiul său are drept tată pe rusul Ivan, iar Ivan constată că și fiul său aparține lui Grigorie. Această brambureală genetică este consecința războiului pentru că toți bărbații, fierari de meserie, au fost și soldați pe front. Substratul piesei este generos tematic prin sugestii referitoare la consecințele războiului și falsa trâmbițare a naționalismului devenit „doctrină” pentru unele partide europene actuale. În distribuție îi regăsim pe remarcabilii Maia Morgernstern, Horațiu Mălăele, George Mihăiță, Valentin Teodosiu.

„Fă-mi loc”

11 mai, ora 20:00 – București, spectacol găzduit de TNB, Sala Studio

Spectacolul urmărește povestea a doi tineri ce se regăsesc în cușeta unui tren de noapte. Ea, o fată singură, șarmantă, aventurieră, el, un bărbat cu principii, pus în fața unui eveniment neprevăzut ce-i va răsturna întreaga existență. „Fă-mi loc!”, cu Marius Manole și Medeea Marinescu, este un spectacol care ne invită să reflectăm asupra propriei noastre existențe dincolo de conveniențele sociale.

„Nelson”

13 mai, ora 20:00 – Câmpina, Casa Tineretului

Spectacolul devine o oglindă satirică a discrepanțelor dintre imagine şi realitate, promisiunile sociale şi ipocrizia cotidiană. Familia „privilegiată”, carnivoră şi preocupată de lux, este pusă faţă în faţă cu o familie vegană, militantă şi cu valori îndreptate spre ecologie, iar situaţiile de tensiune „carnivor versus vegan” servesc drept catalizator pentru farse, revelaţii şi momente de adevăr.

Finalul aduce întrebarea dacă această mascaradă va reuşi să ţină până la capăt, iar dacă nu, ce se întâmplă când apar adevăratele sentimente, adevăratele alianţe şi dezvăluirile de sine. Distribuția îi reunește pe actorii pe Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Mircea Rusu, Gheorghe Ifrim, Lucian Ifrim, Isadora Băltățeanu, Tudor Istodor, Mihai Munteniță, Denis Hangau și Ciprian Nicula.

Biletele sunt disponibile pe https://proticket.ro și pe https://fanteatru.ro.

