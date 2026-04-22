Indicele ROBOR nu crește, în ciuda crizei politice!

Piața financiară din România dă semne de echilibru în această perioadă, indicele ROBOR menținându-se la valori constante. Miercuri, indicatorul la 3 luni, reperul esențial pentru calculul dobânzilor la creditele în lei contractate înainte de luna mai 2019, a fost cotat la 5,87%, păstrând același nivel cu cel din ziua precedentă. Această stagnare se regăsește și în cazul indicilor la 6 și 12 luni, care au rămas la 5,94%, respectiv 6,00%. Deși acest indicator se calculează zilnic, pe baza dobânzilor la care băncile se împrumută între ele, lipsa unor mișcări semnificative în piață a condus la menținerea acestor cotații, indicând faptul că volatilitatea politică recentă nu a pus încă presiune asupra costului banilor.

Pentru debitorii care au contractat împrumuturi după luna mai 2019, situația este ușor diferită datorită indicelui IRCC. Pentru trimestrul al patrulea din 2025, acest indicator este stabilit la 5,58%, situându-se sub nivelul actual al ROBOR. Diferența principală dintre cele două rezidă în modul de calcul: în timp ce ROBOR reflectă ofertele dintre bănci, IRCC se bazează pe tranzacțiile efective realizate în piață. Mai mult, deoarece IRCC se actualizează doar o dată la trei luni, acesta reacționează mult mai lent la schimbările economice de moment, oferind o anumită protecție în perioadele de fluctuație rapidă, dar și o scădere mai lentă atunci când piața se detensionează.

Stabilitatea indicilor de piață este susținută de deciziile Băncii Naționale a României, care a menținut dobânda de politică monetară la nivelul de 6,50%, neschimbată încă din luna august a anului 2024. Această dobândă cheie reprezintă principalul instrument prin care BNR influențează costul general al banilor în economie, afectând atât dobânzile la credite, cât și pe cele la depozite. În completare, banca centrală menține dobânda de creditare (Lombard) la 7,50%, în timp ce facilitatea de depozit rămâne la 5,50%, oferind un cadru predictibil pentru sistemul bancar național.