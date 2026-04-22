PENNY susține educația în fotbal: Bucureștiul a găzduit prima ediție europeană a „The Workshop Tour 2026”

PENNY s-a alăturat „The Workshop Tour 2026” în calitate de partener în organizarea FRF Youth Coaching Summit și a adus în prim-plan importanța siguranței în sportul pentru copii și tineri, printr-un moment dedicat sub umbrela campaniei Liga Punctelor. Evenimentul, organizat de Federația Română de Fotbal în parteneriat cu Aspire Academy, a avut loc pe 20–21 aprilie, pe Arena Națională, marcând prima ediție europeană a inițiativei educaționale.

Evenimentul a adus în România unii dintre cei mai relevanți specialiști din fotbalul european și a creat un cadru aplicat de învățare pentru antrenori și profesioniști din academii, cu accent pe metode moderne de antrenament, analiza performanței și dezvoltarea jucătorilor tineri.

În calitate de partener, PENNY și-a continuat implicarea activă în susținerea sportului de bază și a noilor generații de fotbaliști, contribuind la inițiative care încurajează educația, performanța și dezvoltarea sănătoasă prin sport.

Pe parcursul celor două zile, participanții au avut acces la sesiuni teoretice și practice susținute de experți din cluburi și organizații de top, iar cea de-a doua zi a evenimentului i-a adus în prim-plan pe specialiști precum Gerard Trives Guardiola (FC Barcelona), Mark Rivers (Arsenal FC) și Vito Azzone (Federația Italiană de Fotbal), alături de experți din cadrul Aspire Academy și Federația Română de Fotbal, care au abordat teme esențiale pentru performanța modernă.

Un moment important al evenimentului a fost dedicat temei Safeguarding for Youth Players, susținută de Liga Punctelor PENNY, care a adus în discuție siguranța, protecția și dezvoltarea sănătoasă a copiilor și tinerilor sportivi. Inițiativa reflectă angajamentul PENNY de a contribui nu doar la performanță, ci și la crearea unui mediu sigur și responsabil pentru viitoarele generații.

Programul a inclus și sesiuni speciale de tip „star chat”, în care personalități ale fotbalului românesc, precum Gheorghe Hagi și Ilie Dumitrescu, au interacționat direct cu participanții, oferind perspective din experiența lor în sportul de performanță.

„Credem că performanța în sport începe cu educația și cu un mediu sigur pentru dezvoltare. Prin parteneriatul cu Federația Română de Fotbal și prin inițiative precum Liga Punctelor, ne dorim să susținem valorile care îi ajută pe tineri să crească sănătos, cum ar fi respectul, responsabilitatea și grija față de ceilalți. Ne bucurăm să contribuim la organizarea unui eveniment de referință pentru fotbalul european dedicat perfecționării antrenorilor și specialiștilor din academiile de fotbal.”, a afirmat Silvia Popescu, Advertising Brand Manager PENNY | REWE România.

Evenimentul a adus în prim-plan și perspectiva specialiștilor implicați direct în dezvoltarea fotbalului pentru copii și tineri, prin intervenții dedicate unor teme esențiale precum analiza performanței și protecția tinerilor sportivi.

„Tema safeguarding-ului este una dintre cele mai importante atunci când vorbim despre sportul pentru copii și tineri. De multe ori, accentul cade pe rezultat sau pe potențialul sportiv, însă mai puțin pe mediul în care copilul se dezvoltă. În cadrul intervenției, am adus în prim-plan această perspectivă, subliniind faptul că siguranța copilului nu este o temă secundară, ci o condiție esențială pentru o dezvoltare sănătoasă. Am discutat despre formele în care comportamentele abuzive pot apărea și pot fi uneori normalizate în mediul sportiv, despre impactul acestora asupra echilibrului emoțional, motivației și identității copilului, dar și despre rolul concret al antrenorului în construirea unui mediu sigur și sănătos pentru cei mici.”, a afirmat Andrada Vincze, psiholog sportiv | Federația Română de Fotbal.

Participarea la eveniment a fost gratuită pentru antrenorii și specialiștii din academii, oferind o oportunitate valoroasă de învățare și schimb de bune practici la nivel internațional.

Prin implicarea în „The Workshop Tour 2026”, PENNY își consolidează rolul de partener activ în dezvoltarea comunităților locale și în susținerea sportului pentru copii și tineret din România.