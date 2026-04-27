Carol Popa, cel mai bun triatlonist al anului: „Dacă s-ar face un film despre viața mea, eu aș juca rolul principal!”

La Gala Triatlonului au fost premiați cei mai valoroși sportivi ai anului 2025.

Federația Română de Triatlon și-a desemnat cei mai buni sportivi ai anului 2025 într-un cadru festiv. Campionii sezonului trecut au fost vedetele unei gale care a celebrat un an istoric pentru „sportul de fier” din România. Dincolo de trofee, evenimentul a fost marcat de planuri îndrăznețe pentru 2026 și de dorința de a atinge marea performanță la Jocurile Olimpice.

2025 a fost un an de referință pentru triatlonul românesc, marcat de succesul lui Carol Popa la nivel continental și de cooptarea președintelui Vlad Stoica în conducerea forului european. „Așa mă simt cel mai bine, în preajma lor”, a mărturisit președintele federației, subliniind legătura strânsă dintre conducere și sportivi.

Carol Popa, de la titlul european spre visul olimpic

Desemnat cel mai bun triatlonist român al anului 2025, Carol Popa privește în urmă cu mândrie la munca depusă încă de la vârsta de 6 ani. Deși se află la început de drum la categoria U23, ambițiile sale sunt deja la nivel de elită.

„Mă simt mândru de mine că am reușit să ajung aici și sper de acum încolo să primesc acest titlu de la an la an. Eu am început cu înotul de la vârsta de 6 ani și cu triatlonul de la vârsta de 9 ani, iar de atunci nu m-am oprit niciodată din antrenamente și din munca de sportiv. Cea mai frumoasă amintire este când am câștigat titlul de campion european la Duatlon. Am văzut că am șanse, am muncit pentru asta, iar când chiar mi s-a îndeplinit și visul, m-am bucurat foarte mult”, a declarat Carol Popa.

Întrebat despre presiunea calificării olimpice și despre modul în care se motivează, campionul a oferit un răspuns matur: „De fiecare dată când mă simt mai obosit și spun că nu aș vrea să fac antrenamentul ca să mă odihnesc, mă gândesc la scopul meu care este să ajung campion olimpic și știu că fără antrenament nu ai cum, așa că mereu o să ies pe ușă ca să mă antrenez. În momentele alea zic că acum trebuie să trag, acum este momentul și nu trebuie să dau înapoi”.

Mai mult, Carol a glumit pe seama unei eventuale ecranizări a vieții sale: „Dacă s-ar face un film despre viața mea, cred că cel mai bun rol eu aș putea să joc. Nu știu neapărat dacă m-aș vedea actor, dar pot să zic că mi-ar plăcea”.

Antonia Vasian: Lupta pentru revenire și puterea echipei

Pentru Antonia Vasian, premiată pentru contribuția adusă la succesele echipei naționale de juniori în anul 2025 a fost unul al contrastelor, marcat de bucuria podiumurilor alături de echipa națională, dar și de o accidentare dificilă. „A fost foarte plăcut să primesc acest premiu și mă bucur pentru tot suportul acordat. Au fost multe amintiri frumoase pe parcursul anului 2025, dar cele mai speciale pentru mine au fost cele când m-am urcat pe podium cu echipa națională. Momentan, obiectivul meu principal este să-mi revin și să mă recuperez complet după accidentarea pe care am avut-o în acest an competițional și să devin mai puternică decât am fost. Este destul de trist să stau și să mă uit la colegii mei care progresează iar eu să știu că nu pot face nimic momentan”, a mărturisit Antonia Vasian.

Sportiva a subliniat și latura distractivă a acestui sport multidisciplinar, oferind un sfat celor mici: „Le-aș spune că este un sport foarte frumos, care merită încercat și sigur le va plăcea foarte mult deoarece sunt trei sporturi și este foarte distractiv să le faci pe toate trei”.

Obiectivele federației: Dakar 2026 și Los Angeles 2028

Vlad Stoica, președintele Federației Române de Triatlon, a conturat strategia pentru următorul ciclu olimpic, punând accent pe selecția copiilor și pe marile competiții internaționale. „Un an perfect ar suna cu un top 5 la Jocurile Olimpice de tineret din Dakar, nu e imposibil, și la finalul anului să fim în plajă pentru calificare la JO de la Los Angeles. Avem un proiect, se numește Trikids, din care am creat o franciză necomercială prin care atragem copii la competiții și ne mărim baza de selecție într-un mod inedit față de alte federații”, a explicat Vlad Stoica.

Președintele a anunțat și noutăți pentru comunitatea de amatori: „Pentru amatori în 2027 va fi un an extraordinar. Faptul că am reușit să readucem în calendar H3ro Mamaia, o competiție care este destinată atât sportivilor de performanță cât și amatorilor, eu zic că e un plus. H3ro deschide sezonul. Înainte îl închidea, acum îl deschide și are un traseu nou, inedit, prin care putem să atragem competiții mari internaționale”.

Gala Triatlonului 2025 a reconfirmat faptul că acest sport se află pe o pantă ascendentă în România, reușind să mențină echilibrul între performanța de elită și baza de masă a sportivilor amatori.