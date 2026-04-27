UDMR nu va vota moțiunea de cenzură anunțată de PSD și AUR!

UDMR nu va susține moțiunea de cenzură anunțată de PSD și AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan și exclude participarea într-un executiv susținut de AUR, a declarat luni ministrul Cseke Attila.

Ministrul UDMR Cseke Attila a precizat că inițierea unei moțiuni reprezintă un drept constituțional al opoziției, însă a precizat că UDMR nu o va vota.

„Este o prerogativă constituțională a oricărei opoziții și vedem procedural ce se va întâmpla când se introduce, când se supune votului. UDMR nu va vota această moțiune”, a spus el, la Digi24.

Ministrul a reiterat că UDMR nu poate susține, în nicio formă, o guvernare sprijinită de AUR.

„Ceea ceea ce este sigur este că UDMR nu poate fi cu o susținere AUR la guvernare. Asta am spus și o reiterăm din nou. Deci UDMR nu poate fi într-un guvern care ar fi votat de AUR, instituțional.”

