Deputatul Sebastian Burduja: „GATA! Masca a căzut! DEFINITIV. PSD și AUR tocmai au anunțat că depun o moțiune comună să dea jos guvernul!”

Liderul PNL București, deputatul Sebastian Burduja, a taxat dur anunțul colaborării pe tema moțiunii de cenzură între PSD și AUR.

„GATA! Masca a căzut! DEFINITIV. PSD și AUR tocmai au anunțat că depun o moțiune comună să dea jos guvernul. Da, vă amintiți bine. Sunt aceiași oameni care s-au numit între ei „ciumă roșie” și „extremiști periculoși”, ani la rândul. Țineți minte ce spuneau? Că nu se vor alia niciodată.

Acum și-au dat mâna peste destinele românilor. De ce? Pentru că sunt în aceeași tabără, de fapt. Ce îi unește? Nu ideologia, nu soluțiile bune pentru români. Îi unește frica. Frica de o Românie care începe să funcționeze fără PCR (pile, cunoștințe și relații). Fără băieți deștepți și fără contracte cu dedicație!„, a precizat Burduja.

Potrivit deputatului PNL, este de un cinism strigător la cer să vorbești despre „salvarea țării” în timp ce depui o moțiune care aruncă România în haos exact când lumea întreagă trece prin cea mai gravă criză din ultimii mulți ani.

Burduja susține că românii trebuie să vadă dincolo de zgomotul de fond. Această moțiune nu este despre Premierul Bolojan, a mai spus liderul PNL București, Este despre disperarea unor politicieni care simt că pierd controlul.

„Iată adevărul pe care alții nu vi-l spun: nu există sistem și anti-sistem. Există oameni care vor putere și se aliază cu oricine ca să o capete.

Mulți români au votat împotriva sistemului. Politicenii care urlau în gura mare până ieri tocmai s-au înscris în sistem.

O întrebare pentru fiecare român: vreți o țară pe butuci sau o țară care construiește? Răspunsul este la noi, iar nota de plată pentru iresponsabilitate va fi achitată, din păcate, de fiecare cetățean al acestei țări, pentru generații de-acum încolo!”, a conchis Burduja.