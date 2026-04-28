City Grill investește 7 milioane de euro într-o unitate nouă de producție pentru ready meals, cu capacitate triplă, de peste 15.000 porții zilnic

100 noi locuri de muncă, de la producție la logistică

Grupul City Grill, liderul pieței românești de restaurante cu o cifră de afaceri consolidată de 90 de milioane de euro în 2025, anunță o investiție de 7 milioane de euro pentru construirea unei fabrici noi dedicate gamei de produse ready meals, situată în localitatea Buftea, jud. Ilfov. Cea mai mare parte a bugetului este direcționată către tehnologie de ultimă generație și soluții sustenabile de producție.

Noua fabrică, echipată cu tehnologie de ultimă generație, va permite creșterea capacității de producție de la 5.000 la 15.000 de porții pe zi. Investiția este direcționată în principal către automatizare, eficiență operațională și soluții cu impact redus asupra mediului, într-un model de producție care urmărește atât scalabilitatea, cât și constanța calității.

Extinderea vine într-un moment în care consumul de produse ready to eat intră într-o nouă etapă, în care decizia implică, dincolo de comoditate, un echilibru între timp, calitate și predictibilitate. Dacă în urmă cu câțiva ani aceste produse erau percepute ca alternative de compromis, astăzi ele devin parte integrată din rutina de consum, atât în retail, cât și în zonele de proximitate precum clădirile de birouri.

Pentru Grupul City Grill, dezvoltarea segmentului de ready meals reprezintă o extensie naturală a experienței din restaurante, într-un format adaptat consumului de zi cu zi. Noua unitate de producție este gândită ca o bucătărie profesionistă la scară industrială, echipamentele acoperă întregul flux, de la gătit la porționare, răcire rapidă și ambalare sustenabilă în atmosferă protectoare, cu preparate gătite aproape de momentul livrării și fără utilizarea conservanților.

„Filozofia noastră a rămas aceeași din 2004: ingrediente proaspete, rețete autentice, execuție impecabilă. Investiția în noua fabrică ne permite să aducem această filozofie la o scară mult mai mare, fără niciun compromis în privința calității. Vrem ca gustul unui preparat City Grill să fie același, indiferent dacă ajunge în farfuria unui client din restaurant, din retail sau dintr-o clădire de birouri”, spune Mihaela Boșneag, Director de Operațiuni, City Grill Group.

Portofoliu construit pe preparate familiare, cu extindere către bucătării internaționale

În prezent, gama ready meals include 21 de produse, structurate în trei categorii: 5 supe cremă, 9 salate, aperitive și feluri principale și 7 deserturi. Cele mai vândute preparate confirmă preferința pentru gusturi cunoscute și reconfortante: șnițel de pui cu piure, sărmăluțe, chiftelute marinate, supă cremă de legume cu ardei copt, salată a la russe, salată de vinete și fasole bătută. În zona de deserturi, tortul de ciocolată cu vișine și cremșnitul se regăsesc constant în topul preferințelor.

În paralel, compania pregătește extinderea portofoliului către preparate din bucătăria asiatică, ca răspuns la interesul în creștere pentru diversitate și experiențe culinare noi.

De la capacitate la consistență: provocarea reală a scălării

Creșterea capacității de producție nu este doar un obiectiv de volum, ci unul de execuție. Într-o categorie în care standardizarea și constanța sunt esențiale, investiția în tehnologie devine critică pentru menținerea calității la scară. Noua unitate este gândită să susțină acest echilibru: procese mai eficiente, control mai bun al fluxurilor și o capacitate de adaptare rapidă la variațiile de cerere, care în această categorie pot fi concentrate și dificil de anticipat.

În prezent, producția funcționează la un nivel de aproximativ 5.000 de porții pe zi, ceea ce indică deja o utilizare ridicată a capacității existente și confirmă potențialul de creștere al segmentului.

“Ready meals a devenit o categorie cu logică proprie de creștere. Investim 7 milioane de euro pentru că vedem o cerere reală, în expansiune, și pentru că avem infrastructura culinară să o adresăm corect. Triplicarea capacității de producție nu este un pariu, este răspunsul la o piață care se maturizează mai repede decât anticipam”, completează Mihaela Boșneag.

Consumatorul hibrid: între bucătăria de acasă și ready to eat de calitate

Investiția în ready meals reflectă o transformare mai amplă a pieței de consum. Gătitul acasă nu dispare, dar se reconfigurează, iar tot mai mulți consumatori aleg soluții hibride, în care alternează între ieșiri în oraș, preparate gătite personal și produse ready to eat de calitate.

În acest context, diferența este dată de execuție: produse care livrează aceeași experiență de gust, într-un format accesibil și rapid. Astfel, prin această investiție, City Grill își consolidează poziția într-un segment aflat în creștere și își extinde modelul de business dincolo de restaurant, către un consum cotidian, mai flexibil și mai adaptat ritmului actual.

Extinderea capacității din Buftea de producție va genera 100 locuri de muncă noi, atât în producție, cât și în logistică și control al calității. Noua unitate vine astfel cu un impact direct asupra comunității locale, consolidând totodată echipa operațională a grupului.

Despre City Grill Group

Grupul City Grill este cel mai important jucător român din industria restaurantelor. Fondat în 2004, Grupul City Grill operează în prezent restaurante și cafenele sub brandurile Caru’ cu Bere, Hanu’ lui Manuc, Pescăruș, Hanu’ Berarilor, Buongiorno.Italian, City Grill, City Grill Family și City Grill Delivery, precum și La Boheme, primul hotel din portofoliu, dar și proiectele mai recente Aubergine, Marty Restaurants și complexul de evenimente Zooma din Corbeanca.

Încă de la primul restaurant, Grupul City Grill a avut la bază ideea de a oferi clienților un loc potrivit pentru a crea experiențe culinare cu familia sau cu prietenii, în pauza de masă sau pentru ocaziile de conectare și socializare.