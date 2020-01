Antena 24.ro va avea un nou prezentator de știri: Mihai Căldăraru!

Daca pana acum prezenta la MicNews,evenimente din teren, Mihai Căldăraru, a urcat o treapta in cariera si va prezinta incepand cu data de 28 Februarie, transmise de la ora 6.00, 13,00 si 16.00, informează intactmedianews.ro.

“M-am bucurat nespus propunerea de a face echipa cu Pop Daniel in cadrul stirilor de la Antena 24. Dar in acelasi timp sunt constient de misiunea mea, aceea de a informa corect publicul in cel mai profesionist mod cu putinta si de a face parte din cea mai puternica redactie de stiri din Romania. Sunt sigur ca voi face o echipa buna cu Pop Daniel si ca telespectatorii vor simti asta”, a declarat jurnalistul Căldăraru Mihai