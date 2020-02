Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunțul așteptat privind majorarea pensiilor în septembrie

Violeta Alexandru a mers vineri în inspecţie la Casa de Pensii Bucureşti. Ministrul Muncii a declarat, în exclusivitate pentru Romania TV, că se lucrează intens la un raport legat de pensiile în Europa, dar şi la o nouă lege a pensiilor.

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a vorbit vineri, la Romania TV despre ultimele probleme legate de pensii. „S-au eliminat zidurile dintre angajati si pensionari. Este un nou mod de organizare mult mai civilizat si mult mai respectuos fata de pensionari. ma bucur ca am reusit sa obtinem acest rezultat. Sunt oameni in varsta, oameni care nu pot sta in picioare, sunt oameni care au nevoie de explicatii si acest gest le usureaza povara. Sunt foarte implicata in tot ce inseamna suport IT si simplificare in comunicarea intre institutii. Casa de pensii are acces in REVISAL. Sigur ca acest pas nu rezolva restul problemelor care tin de suportul IT, care trebuie pus la punct, dar e un pas, a declarat Violeta Alexandru.

Întrebată despre noua lege a pensiilor, cerută de premierul Orban, Violeta Alexandru a declarat: „Concluzia mea este ca nu neaparat legea creeaza probleme, cat aplicarea ei. Sistemul nu e pregatit sa faca fata acestor continue schimbari. Dorinta mea este sa avem o diagnoza a tuturor acestor probleme si analiza va fi gata in foarte scurta vreme si vom vedea care sunt aspectele de implementare ale problemelor legale”.

Despre majorarile asteptate in septembrie, ministrul Muncii, Violeta Alexandru a spus: „Asa cum am afirmat de fiecare data, punem legea in aplicarea asa cum este. Nu am nicio informatie diferita, mesajul meu este de respect cu privire la cadrul legal”.