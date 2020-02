Gheorghe Falcă, fostul primar al Aradului, lansează o nouă carte

Sambata, 15 februarie 2020, de la ora 16:00, Curtea Veche Publishing si Diverta va invita sa descoperiti o noua carte a fostului primar al Aradului, Gheorghe Falca – „Curajul de a prinde o stea cazatoare” Evenimentul va avea loc la Magazinul Diverta Lipscani (Str. Lipscani nr. 30-34, Bucuresti) si intrarea va fi libera. Alaturi de autor va vorbi jurnalistul si politologul Sever Voinescu si politicianul Catalin Predoiu.

Despre aceasta noua carte a lui Gheorghe Falca, jurnalistul si politicianul Rares Bogdan spune ca este o „radiografie simpla a dezvoltarii sau involutiei gandirii politice romanesti,[…] motivele pentru care gandirea liberala este unica optiune sanatoasa pentru o natiune dezvoltata si ce sanse are Romania sa ajunga «normala». Totul, intr-o fresca plina de intamplari anecdotice si sublinieri ale unor evenimente emblematice pentru 30 de ani de cautari. Iar referintele la modele de societate aproape perfecte sau prea putin perfectibile, naravurile comparate pornind de la Roma antica si democratia ateniana pana la lipsa de rafinament a pesedismului, pot constitui o mica baza pentru mobilarea mintilor tinere”.

Sever Voinescu, care va vorbi la eveniment alaturi de autor, ne spune despre „un politician [care] viseaza. Asta, deja, e suficient in sine! Asemenea oameni politici sint rari la noi. La prima vedere, ar putea fi o carte despre trecut. Dar in lumea visului, trecutul si viitorul sint totuna, iar prezentul este momentul in care iti dai seama de asta. Poti avea observatii ici-colo la istoria politica recenta povestita de Gheorghe Falca, desigur. Dar ai face-o doar daca ai crede ca ai in fata o carte de istorie”.

La eveniment va vorbi si Catalin Predoiu, care a fost, in 2013, castigatorul competitiei interne din PDL pentru desemnarea candidatului la prezidentiale, competitie in care challenger a fost Gheorghe Falca. O buna parte din ideile acestei carti s-au cristalizat pe parcursul acelor luni de campanie interna, perioada in care cei doi candidati au strabatut impreuna tara, dezbatand public, intr-un format ramas unic in politica autohtona, idei, programe si principii in continuare de folos dreptei romanesti.

Gheorghe Falca este nascut in 1967, la Brad. Absolvent al Facultatii de Constructii, sectia Cai ferate, Drumuri si Poduri, din cadrul Institutului Politehnic „Traian Vuia“ din Timisoara, a activat ca specialist in constructii in mai multe companii nationale de profil, ajungand pana la statutul de director. Experienta profesionala si manageriala in domeniu il recomanda, in anul 2000, pentru a fi ales vicepresedinte al Consiliului Judetean Arad, unde va coordona directiile tehnice ale acestei institutii. Apoi, din 2004, devine primar al Aradului, demnitate pe care a ocupat-o pana in primavara anului 2019.

Activitatea politica a lui Gheorghe Falca incepe odata cu miscarile revolutionare din Timisoara, la care participa direct inca din 16 decembrie. Din 1990 este membru al Aliantei Civice. In acelasi an este ales in consiliul de conducere al Facultatii de Constructii din Timisoara, ca reprezentant al studentilor. Din 1991 pana in 1993 este presedintele tuturor organizatiilor studentesti din Timisoara. In 1995 devine membru al Partidului Democrat si in 1998 este ales presedinte al Organizatiei de Tineret nationale. In anul 2000 devine vicepresedinte al Partidului Democrat, filiala Arad, iar intre 2003 si 2011 activeaza ca secretar executiv al Biroului Permanent National al Partidului Democrat (ulterior, Partidul Democrat-Liberal).

In 2013 devine presedinte al organizatiei judetene PDL si din 2017 vicepresedinte al Comitetului Executiv National al PNL. In anul 2019 Gheorghe Falca este ales europarlamentar. Este membru al Comisiei de Transport si Turism, al Comisiei pentru Munca si al celei pentru Petitii din cadrul Parlamentului European.

Volumul „Curajul de a prinde o stea cazatoare” va putea fi achizitionata in cadrul evenimentului, de pe curteaveche.ro sau din librariile din tara.