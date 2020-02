Baschetbaliștii Kris Richard și Giordan Watson, americanii îndrăgostiți de România!

Baschetbaliștii americani Kris Richard și Giordan Watson s-au îndrăgostit de România! Componenții echipei naționale de baschet a României sunt înnebuniți după papanași și spun că pălinca…bate sangria!

Mâncarea romanească și oamenii întâlniți în România i-au cucerit definitiv pe americanii de la naționala de baschet.

“Cluj e un oraș nou pentru mine. Eu sunt gurmand și îmi place să experimentez, sa încerc diferite restaurante iar Cluj are o mulțime de locuri excelente. Îmi place mâncarea românească, papanașii sunt cel mai bun lucru care există în viață. Am băut și pălincă de câteva ori, e mai bună decât sangria” – Kris Richard, component al echipei naționale de baschet a României.

“Sangria are un gust bun, dar pălinca e mai puternică. Am cunoscut mulți oameni grozavi în România, oameni cu care am legat prietenii pe viață. Călătorim mult, suntem departe de familiile noastre dar am întâlnit aici oameni despre care pot spune că sunt o altă familie pentru noi” – Giordan Watson, component al echipei naționale de baschet a României.

S-au relaxat înainte de meciul anului la o … ședință foto!

Naționala de baschet a făcut o ședință foto înaintea marelui meci cu Spania iar jucătorii s-au amuzat cu poze snapchat.

România începe calificările pentru EuroBasket 2021 joi seara, la Cluj, contra campioanei mondiale, Spania. Din grupa de calificare la EuroBasket 2021 mai fac parte selecționatele Poloniei și Israelului. Primele două echipe din grupă vor obține calificarea la turneul final, care va avea loc în Germania, Georgia, Italia și Cehia.

“Nu suntem favoriți, așa că vom încerca să facem o surpriză. Trebuie să punem în practică ce am făcut la antrenamente și să respectăm tactica de joc” – Kris Richard, component al echipei naționale de baschet a României.

“Ne așteaptă o luptă grea, dar ne-am antrenat foarte bine toată săptămâna. Abia aștept să ieșim pe teren și să dăm totul” – Giordan Watson, component al echipei naționale de baschet a României.

Biletele sunt la mare căutare

Spania revine, după doi ani, în BT Arena din Cluj. În septembrie 2017, ibericii învingeau naționala României într-o partidă contând pentru Grupa C a turneului final FIBA Eurobasket. Biletele pentru meciul România-Spania sunt puse în vânzare în rețeaua bilete.ro, cu următoarele prețuri: inelul 1- 25 lei, inelul 2- 15 lei, peluze-10 lei.