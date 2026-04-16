Hagi, noul selecționer al României!

Gică Hagi va fi noul selecționer al României, iar revenirea sa pe banca tehnică a „tricolorilor” vine la pachet cu schimbări importante în staff-ul tehnic al tricolorilor.

Gică Hagi nu vine singur la echipa naţională. Din echipa sa vor face parte Cătălin Anghel, care va ocupa rolul de antrenor secund, și Ștefan Preda, responsabil cu pregătirea portarilor. Ambii au colaborat cu „Regele” și la Farul Constanța. Noile numiri aduc și plecări semnificative. Florin Constantinovici va părăsi FRF după 22 de ani de activitate. De asemenea, Leo Toader nu va mai face parte din staff-ul naționalei. Continuitatea va fi asigurată de Jerry Gane, fost „secund” al lui Mircea Lucescu.

Pentru Gică Hagi, aceasta va fi a doua experiență ca selecționer, după mandatul din 2001, când România a ratat calificarea la CM 2002 din Coreea de Sud şi Japonia, în urma barajului cu Slovenia (1-2 în deplasare, 1-1 acasă). De atunci, el a antrenat mai multe cluburi importante, printre care Galatasaray, FCSB și Farul Constanța.

Înțelegerea dintre Gică Hagi și FRF prevede un contract pe doi ani, cu posibilitatea de prelungire automată pentru încă doi, în funcție de rezultate, conform Fanatik. Salariul „Regelui” va fi de 27.000 de euro pe luna, cu o prima de 500.000 de euro în cazul calificării la Euro 2028.

„Am fost mandatat de comitetul executiv să demarez discuțiile pentru numirea noului selecționer, în persoana domnului Gică Hagi. De-a lungul timpului, ne-am dorit foarte mult să lucrăm cu domnul Hagi. Din păcate, până acum nu s-a putut. De data aceasta, considerăm că este o fereastră de oportunitate pentru ca Gică Hagi să se întoarcă la echipa națională”, a declarat Răzvan Burleanu.