Proiectul de suflet al Cameliei Potec pentru viitorii campioni. Presiunea rezultatului a fost eliminată la Cupa Speranțelor Olimpice, pentru copii între 8 și 11 ani!

Natația românească privește spre viitor printr-un proiect dedicat celor mai mici înotători. Fundația Camelia Potec a organizat prima ediție a „Cupei Speranțelor Olimpice”, o competiție adresată copiilor cu vârste între 8 și 11 ani, desfășurată sub semnul bucuriei și al lipsei de presiune.

Camelia Potec a subliniat că miza principală a acestui eveniment a fost transformarea concursului într-un spectacol care să îi apropie pe copii de sportul de performanță, fără teama de eșec. „Mă bucur mult că iată anul acesta am reușit această prima ediție a Cupei Speranțelor Olimpice. O ediție de succes, cu copii cu vârste cuprinse între 8 și 11 ani. Sunt foarte fericită pentru că am văzut bucuria de a practica acest sport, bucuria de a fi la o competiție și nu neapărat la o competiție cât la un spectacol al înotului”, a declarat Camelia Potec.

Fosta mare Campioană a punctat importanța deosebită a acestor cupe la nivel județean sau regional pentru progresul celor mici: „Este foarte important ca ei să vadă progresul, să simtă progresul și să-și dorească și mai mult să devină, să zic la un moment dat, campionii de mâine. Mă bucur să văd că ei au ales sportul pe care eu îl iubesc cel mai mult, pe care l-am iubit încă de la această vârstă foarte fragedă și pe care îl iubesc la fel de mult și acum.”

Întrebată despre propriile începuturi, Camelia Potec a dezvăluit că parcursul său către aurul olimpic nu a fost unul lin, lovindu-se inițial de refuzul părinților. „Eu am început puțin mai târziu, la vârsta de 9 ani, dar am învățat să înot la vârsta de 5 ani. Părinții mei nu au acceptat să mă ducă la înot într-un cadru organizat mai devreme de 9 ani, dar am fost perseverentă, le-am demonstrat că îmi doresc foarte mult și la vârsta de 9 ani au cedat și m-au dus la primele antrenamente de înot”, a mărturisit fosta sportivă.

Cantonamente cu medaliați olimpici pentru copiii de 10 și 11 ani

Proiectul demarat prin fundație nu se rezumă doar la concursuri. Antrenorul federal Silviu Anastase a explicat că acest „proiect de suflet” al Cameliei Potec se va extinde rapid cu acțiuni practice, menite să ridice nivelul tehnic al copiilor și antrenorilor din România.

„Este un proiect care se va lega în viitorul apropiat și cu un cantonament de pregătire pentru cei mici, de 10 și 11 ani deocamdată. Un cantonament de pregătire în care, pe fiecare procedeu, vom avea cât un medaliat olimpic și va lucra direct cu ei, dar atât cu copiii cât și cu antrenorii. Este un curs de perfecționare al antrenorilor și un curs de perfecționare al copiilor. Astfel încât, prin lucrurile practice desfășurate la momentul respectiv, să captăm cât mai multe informații reale de la oameni care au reușit”, a precizat Silviu Anastase.

Potrivit antrenorului federal, aceste acțiuni timpurii sunt vitale pentru parcursul ulterior al sportivilor: „Pe partea oficială, Federația, începând cu vârsta de 14 ani, selecționează primii sportivi pentru integrarea lor în loturile naționale. De aceea venim prin aceste acțiuni la vârste mai fragede ca să avem garanția parcursului corect al lor”.

Pregătiri pentru marea competiție a anului: Campionatele Naționale de seniori, tineret și juniori I-II

Evenimentul dedicat copiilor a avut loc în bazinul din cadrul Complexului Sportiv de Natație de la Otopeni, oferind micilor înotători condiții de nivel internațional, similare cu cele în care se antrenează campionii consacrați ai României. „Condițiile sunt la superlativ la această bază. Sunt fericiți pentru că e important să începi primind pași în condiții ideale și să ai tot ce-ți trebuie”, a adăugat Anastase.

Finalul de competiție pentru copii marchează însă începutul pregătirilor intense pentru elita natației. Urmează Campionatele Naționale de seniori, tineret și juniori I-II, evenimentul crucial al calendarului intern. „Campionatele Naționale reprezintă cea mai importantă competiție națională a anului. De ce? Pentru că de acolo extragem toate loturile pentru competițiile de obiectiv. Avem Campionat European de juniori, Campionat European de senior și concursul Țărilor Central-Europene pentru categoria 14-15 ani”, a conchis antrenorul federal.