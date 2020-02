PNL Sector 1 reacționează: Bugetul primarului Tudorache este catastrofal, o bătaie de joc la adresa tuturor cetățenilor!

Primarul PSD de la Sectorul 1 a trecut astăzi prin Consiliul Local un ultim tun al mandatului său, cae s-a remarcat prin…NIMIC. Este vorba de proiectul de buget pentru 2020, construit pe venituri fictive (circa 30%), estimări umflate, măsuri pe genunchi și multe improvizații, se menționează într-un comunicat remis de PNL Sector 1.

Bugetul PSD la sectorul 1 include și alte proiecte nejustificat de scumpe și complet fantasmagorice, cum ar fi: bazinul de la Colegiul Tehnic Media, pentru care sunt alocați suficienți bani cât pentru 2 bazine olimpice – 40 milioane lei sau 16 milioane lei pentru parcul Regina Maria, care are jumătate de hectar și este deja reabilitat, fiind în prezent într-o stare bună. Bugetul prevede de asemenea investiții în locații ce nu se afla în sectorul 1, cum ar fi cinematograful Cotroceni, cu o valoare de 8.7 milioane de lei.

”În câteva cuvinte, bugetul sectorului 1 pe acest an poate fi rezumat astfel: bătaie de joc la adresa cetățenilor, venituri fictive, tunuri mascate in așa-zise mega proiecte pentru sector. Este ultimul proiect de buget pe care Tudorache și echipa lui îl meșteresc, în completă antiteză cu interesele și prioritățile cetățenilor. Sectorul nostru va avea, din acest an, o administrație profesionistă, cu viziune și cu oameni competenți – o administrație liberală”, a mai spus Sebastian Burduja, președinte PNL Sector 1.

Pentru a tranșa clar linia de acțiune, Biroul Politic al PNL Sector 1 a stabilit, în ședința de miercuri seara, o poziție clară privind proiectul de buget ce a fost discutat în ședința Consiliului Local de joi, 20 februarie. Astfel, s-a votat în unanimitate respingerea proiectului de buget PSD și părăsirea sălii de către consilierii locali PNL tocmai pentru a nu fi părtași la un buget făcut în bătaie de joc, un buget care dă liber la risipirea banilor cetățenilor sectorului 1.

Mai mult decât atât, încă de când proiectul de buget a fost publicat conducerea filialei a luat o serie de poziții publice prin care au evidențiat jaful cu premeditare pus la cale de PSD și primarul lor din sectorul 1.

Deși decizia biroului politic a fost clară și transmisă tuturor consilierilor în timp util, Mădălin Olteanu și Daniel Chirvasă au decis să acționeze contrar, rămânând în sala de ședință.

”Le mulțumesc celor patru colegi liberali care au anunțat respingerea proiectului de buget și au părăsit astăzi ședința de Consiliu Local, în semn de protest față de bătaia de joc marca PSD. Alți doi colegi au ales să rămână în sală și, pe cale de consecință, în afara poziției PNL și PNL Sector 1, încălcând linia stabilită. Voi propune sancționarea drastică a acestora. Unii nu au înțeles că ceea ce facem este doar pentru a-i sluji pe cetățeni. Și vor suporta consecințele”, a declarat Sebastian Burduja, președinte PNL Sector 1.

Astfel, Biroul Politic al PNL Sector 1 se va reuni rapid, pentru a lua o decizie cu privire la sancționarea acestor doi consilieri, membri PNL Sector 1.

PNL Sector 1 nu va tolera astfel de comportamente și nu va lăsa nesancționate derapaje care girează un buget catastrofal, construit pe venituri fictive și care include tunuri mascate în așa-zise mega proiecte pentru sector.