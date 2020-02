Curs universitar și joc de strategie lansate într-un autobuz electric la Cluj-Napoca

Pe 20 februarie, în Cluj-Napoca, a avut loc un eveniment cu totul deosebit: într-un autobuz electric s-a “construit” un nou oraș. Timp de 2 ore, invitații Societății pentru Consum Responsabil au jucat un joc de strategie dezvoltat de consorțiul SUSTAIN. Evenimentul face parte din acțiunea de promovare a unui curs universitar inovativ în rândul mediului academic și a comunității locale.

În cadrul acestui joc, specialiști din domenii precum managementul mediului, arhitectură, inginerie, cultură, servicii publice, antreprenoriat, mediul academic, societate civilă și-au asumat roluri de conducere în departamentele de resort din municipalitatea orașului pe care l-au construit de la zero. Invitații au creat scenarii de viitor, au luat decizii, au făcut investiții și au “construit” un oraș pe care l-au numit, simbolic, ”Dă CLUJ”.

Boardgame-ul SUSTAIN a fost dezvoltat în cadrul proiectului cu același nume, un proiect Erasmus+ cu o perspectivă inovatoare asupra educației pentru sustenabilitate și mobilitate sustenabilă în orașe. Scopul proiectului SUSTAIN este să promoveze în rândul studenților din învățământul superior importanța sustenabilității asupra problemelor de zi cu zi ale orașelor. Pentru că studenții de azi sunt decidenții politicilor de mâine și cei care vor modela viitorul nostru comun, echipa proiectului a dezvoltat un curs universitar care se îmbină un stil analitic de educație cu acest joc interactiv de strategie.

Cursul elaborat este format din 6 module ce se studiază timp de un semestru. Acestea sunt structurate pe săptămâni de curs, în jurul următoarelor tematici: Metabolismul Social/ Urban; Sustenabilitate în Mobilitatea Urbană; Procese de luare a deciziilor în contextul sustenabilității; Gândirea sistemică; Jocurile serioase ca instrument de învățare; Boardgame cu 5 scenarii. Modulele conțin material didactic, referințe științifice și exerciții practice pentru studenți, inclusiv jocul lansat în cadrul evenimentului de joi. Toate materialele de curs, inclusiv jocul, sunt puse la dispoziția universităților și a altor centre educaționale în mod gratuit.

Societatea pentru Consum Responsabil este partenerul din România în acest proiect, alături de alți 5 parteneri din Grecia, Italia și Polonia.

Mai multe detalii despre proiect, joc și parteneri sunt disponibile pe site-ul proiectului SUSTAIN: www.sustainerasmus.eu

Nicoleta Brișan, Prodecan al Facultății de Știința și Ingineria Mediului, Universitatea Babes Bolyai Cluj-Napoca:

“ SUSTAIN este o provocare la gândire sustenabilă care mobilizează idei, opțiuni și cunoștințe în vederea definirii unor soluții inteligente pentru societatea actuală. Totodată promovează reconsiderarea atitudinii, comportamentului și a viziunii asupra problemelor care amenință sustenabilitatea comunităților.

Abordarea interdisciplinară pe care o implică jocul crează premizele utilizării lui, într-o manieră flexibilă, ca instrument de facilitare a învățării despre sustenabilitate. Felul în care este conceput, solicitând gândire, colaborare în echipă, comunicare, îl transform într-o tehnică activă de predare-învățare. Astfel, în Universitate el are potențialul de a fi asimilat în planuri de învățământ ale unor specializări care vizează dezvoltarea de cunoștințe în această direcție, în regim, cel mai probabil facultativ, dar poate fi gândit și ca o activitate extracurriculară care să se desfășoare cu un program coerent în cadrul unor cercuri sau sesiuni studențești. De asemenea, SUSTAIN poate fi preluat și dezvoltat ca ofertă de curs deschis către societate.”

Marius Moga, Arhitect și coordonator Someș Delivery:

“Sunt multe de învățat din acest joc dar și din contextul pe care-l creează pentru a discuta despre dezvoltarea sustenabilă. După primul joc înțelegi cel puțin complexitatea dezvoltării urbane și raportul dintre reputație / recunoaștere și mediul natural curat și sănătos al orașului. Cum le poți avea pe ambele? Ei bine acest joc te pune la încercare / la negociere / la proiecție pe termen lung și, cel mai important, la asumarea sustenabilității ca factor de echilibru în dezvoltarea urbană corectă. Nu doar tinerii trebuie să-l joace. Cu toții ar trebui să-l jucăm – oameni maturi, profesioniști, actori urbani, funcționari publici… toți!“

Horia Cămărășan, student al Facultății de Știința și Ingineria Mediului, Universitatea Babes Bolyai Cluj-Napoca:

“Jocul te pune fata in fata cu problematica pe care administratiile locale o au tot timpul, si anume alocarea de fonduri in diferite sectoare pentru a putea avea o comunitate fericita, curata, lipsita de un impact negativ in diferite sectoare, de mediu, educatie, cultura, dezvoltare sociala si siguranta. Atunci cand joci iti asumi vrei nu vrei responsabilitatea pentru actiunile tale si pe parcurs se observa treptat urmarile fiecarei miscari, ceea ce, ca si student in domeniul de mediu, ma face sa incerc sa caut solutii care sa reprezinte o rezolvare a dilemelor cu care am de a face in joc, dar care sa nu afecteze si celelalte sectoare cu care trebuie sa negociezi si sa dezvolti jocul pentru a asigura un „oras” cat mai eficient, curat si sigur. Pe scurt, e un fel de teamwork la superlativ, si cred ca reflecta destul de bine provocarile autoritatiilor in a indeplinii cerintele unei dezvoltari durabile.”

Oana Cristina Modoi, Lector Dr. al Facultății de Știința și Ingineria Mediului, Universitatea Babes Bolyai Cluj-Napoca:

“E un mijloc de invatare inovativ, nou, diferit, usor, care place, dar care in acelasi timp da rezultate. Este acceptat de studentii de azi, mai exact are un grad de acceptare mare in randul studentilor si ii ajuta pe toti sa participe si pe cei care in mod normal sunt fie mai timizi, fie mai putin pregatiti- fiind un joc la da incredere si vad ca pot sa aiba un cuvant de spus. La sfarsit se poate directiona discutia spre ce conteaza si din nou poate toata lumea sa isi dea cu parerea, ii invata sa lucreze in echipa, lucru foarte important pentru proiectele de mediu care necesita specialisti diversi. Poate fi folosit alternativ cu tipul de predare traditional, adica si-si, deci din nou motiv de invatare aprofundata.“