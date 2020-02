Ioan Tugearu, Răzvan Mazilu și Gilda Lazăr, într-o nouă ediție a dialogurilor susținute de Octavian Saiu la Teatrelli, pe 27 februarie

Ediția de la finalul lunii februarie a Anotimpurilor dialogului despre teatru cu Octavian Saiu lansează provocarea de a recontextualiza rolul corpului și al dansului, aducând în atenția publicului diferențele și apropierile de formă și de fond între baletul clasic și dansul contemporan.

Pe 27 februarie, de la ora 19, pe scena Teatrelli, criticul de teatru Octavian Saiu îi are ca invitați speciali pe celebrul IoanTugearu, figură emblematică a dansului clasic și contemporan, pe Răzvan Mazilu, dansator, coregraf și regizor de referință, și pe Gilda Lazăr, autoarea seriei de Întâlniri JTI cu marile companii de dans ale lumii. Intitulată Metamorfozele corpului: de la „iarna” baletului clasic la dezghețul dansului contemporan, prima ediție a întâlnirilor din acest an aduce în prim-plan o tematică în egală măsură curajoasă și actuală: corpul și libertatea în dans, teatru și teatru-dans.

„De la codul mișcărilor de balet clasic la forța explozivă a dansului contemporan, diferența este imensă. Diferența între un limbaj al formelor vizuale perfect măsurate și un univers al corpului care își cere dreptul de a fi privit și prețuit fără restricții narrative și codificări estetice. Astăzi, într-un secol lipsit de pudoare și principii dogmatice, trupul e liber de orice încorsetare ideologică, etică, dramaturgică. Dansul zilelor noastre este o sărbătoare a acestei libertăți greu câștigate, dar și o explorare fără compromis a condiției umane. Marii coregrafi ai prezentului, fie că se numesc Anne Teresa de Keersmaeker, Akram Khan sau Ohad Naharin, încearcă să dea mișcării pe scenă un sens profund, filosofic și uneori politic. Fără presiunea formală a baletului clasic, dansul lor e un manifest pentru corp, prin corp, încărcat cu semantic unei viziuni asupra lumii, comunicată prin simplitatea unui gest. A privi un mare spectacol coregrafic înseamnă emoție, bucurie, câteodată durere, însă presupune și nevoia autentică de a decodifica un mesaj amplu în plan intelectual. Despre aceste dimensiuni polifonice, câteodată contradictorii, ale dansului va fi vorba într-o ediție de iarnă a Anotimpurilor dialogului despre teatru.”, explică Octavian Saiu.

Intrarea la eveniment este liberă, în baza unei rezărvări online pe bilete.ro sau la Casa de bilete Teatrelli (Lahovari Nr.7). Rezervarea își pierde valabilitatea cu 30 de minute înainte de începerea evenimentului, din acel moment intrarea se face în ordinea sosirii publicului, în limita locurilor disponibile.

Octavian Saiu este profesor, cercetător şi critic de teatru. Are un doctorat în studii teatrale şI unul în literatură comparată. Predă la universităţi din România, NouaZeelandă, Hong Kong, Japonia şi Portugalia şi a fost de două ori Visiting Fellow la University of London. A susţinut conferinţe şi master-class-uri la alte universităţi din Europa, Asia şi Africa, precum şi la Institutul Grotowski. În 2013 a fost Moderatorul Conferinţelor „Beckett at the Festival” din cadrul Programului Oficial al Festivalului Internaţional de la Edinburgh, iar în 2016 a moderat şi a susţinut conferinţe la Olimpiada Teatrelor de la Wrocław – Capitală culturală europeană. Din 2004 este moderatorul Conferinţelor Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu. Este consultant al mai multor festivaluri din lume, Secretar General Adjunct al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru (AICT) şI Preşedinte al Secţiei Române AICT – Teatrologie. Articolele şI studiile sale au apărut în numeroase publicaţii naţionale şI internaţionale. Este autorul volumelor: În căutarea spaţiului pierdut (Nemira, 2008) / In Search of Lost Space (UNATC Press, 2010), Beckett. Pur şI simplu (Paideia, 2009), Fedra, de la Euripide la Racine, de la Seneca la Sarah Kane (Paralela 45, 2010), Ionescu/Ionesco: un veac de ambiguitate (Paideia, 2011), Posteritatea absurdului (Paideia, 2012), Teatrul e vis (Paideia, 2013), Hamlet şI nebunia lumii (Paideia, 2014) / Hamlet and the Madness of the World (Editura ICR, 2016), Lecţia, o meditaţie cu şapte teme (Nemira, 2015), Teatrul la persoana I (Nemira, 2016), Clipa ca imagine: teatru şi fotografie (Nemira (2017), Efectul Tartuffe: fascinația teatrală a imposturii (Paideia, 2019). A primit Premiul Criticii pentru carte de teatru în 2010 şI Premiul UNITER pentru Critică de Teatru în 2013.

În ianuarie 2020, cu ocazia Zilei Culturii Naționale, Președintele României i-a conferit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, „însemn de apreciere pentru activitatea important dedicată criticii de teatru, pentru profesionalismul de care a dat dovadă în promovarea creației teatrale românești”.

Seria Anotimpurile dialogului despre teatru cu Octavian Saiu face parte din noua direcție artistic lansată de Teatrelli în anul 2019 care își propune să aducă în prim-plan teme de actualitate despre teatrul de azi, precum și creatori contemporani, în montări surprinzătoare și care inovează.

DespreTeatrelli

Teatrelli este un proiect creart, un spațiu cultural alternativ dedicate artelor performative, care oferă publicului producții proprii de teatru și dans, precum și concerte acustice, dezbateri și artist-talk-uri.

