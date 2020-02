Cătălin Ivan (ADN): Nimic nu amenință mai mult viitorul nostru ca popor decât criza politică permanentă. Nici măcar coronavirusul!

Coordonatorul politic național al ADN – Alternativa pentru Demnitate Națională, Cătălin Ivan, cere președintelui Klaus Iohannis și partidelor parlamentare să pună capăt imediat crizei politice și constituționale profunde în care au aruncat România și să se concentreze pe gestionarea marilor probleme ale țării: amenințarea unei epidemii de coronavirus, pregătirea economiei naționale de o iminentă criză financiară mondială, criza demografică majoră și reducerea decalajului uriaș de dezvoltare între regiunile țării.

Cătălin Ivan reafirmă faptul că cea mai mare vulnerabilitate a țării, un adevărat atentat la siguranța națională, o reprezintă crizele politice în formă continuată, care au dus România în situația de a fi neguvernată sau neguvernabilă. Președintele Iohannis este, de 5 ani, în epicentrul tuturor convulsiilor politice, pe care le provoacă sau le adâncește.

„Oricum ai privi, firul roșu al tuturor crizelor politice din România ultimilor ani îl reprezintă Klaus Iohannis, care sfidează nu doar cetățenii, ci și instituții fundamentale ale statului de drept, precum Curtea Constituțională, doar pentru a-și numi guverne și premier sau, mai nou, numind premieri doar pentru propria sa distracție, ca să fie sigur că vor cădea în Parlament. Este o veselă piromanie în care s-au prins în horă PNL și USR și la care PSD, din calcule electorale cinice, doar asistă. Nimeni nu mai poartă în România responsabilitatea pentru nimic: nici pentru legiferare, nici pentru guvernare, nici pentru asigurarea independenței Justiției, nici pentru gestionarea marilor crize.

Europa și, prin urmare, nici România nu scapă de epidemia declanșată de coronavirus, este imposibil într-o lume atât de interconectată, în care totul are legătură cu China, cel mai mare producător de bunuri din lume și țara cu cea mai extinsă forță de muncă. Mai mult, forța de muncă din China este exportată din plin în Europa, inclusiv la București, unde lucrează azi un număr record de cetățeni chinezi. Ceasul ticăie, vom avea cel mai probabil o epidemie care va trebui gestionată. Și atunci ne punem întrebarea cu cine? Cu un PNL care nu vrea să guverneze? Cu un PSD care așteaptă ca PNL să se prăbușească împreună cu toată țara?

Este vremea să ne revenim și să înțelegem că, dacă vom vota ce am mai votat la alegerile generale la termen și la cele locale, dacă vom vota ce am mai votat, inevitabil vom avea ce am mai avut. Trebuie ca românii să preia din nou puterea în România și să spargă, prin arma votului, monopolul actualei clase politice!

Acest lucru se poate face doar pas cu pas, iar primul pas logic ar fi să înlăturăm chiar sursa răului de azi, vârful de lance al Sistemului, prin demiterea lui Klaus Iohannis! Decât să avem alegeri anticipate pentru Parlament, mai bine am organiza noi alegeri prezidențiale după demiterea celui mai iresponsabil președinte pe care l-a avut România după 1989 (și era dificil, după 10 ani de Băsescu)!“, încheie Cătălin Ivan.