Măşti de protecţie împotriva coronavirusului pentru sportivii din lotul naţional de rugby

Tinand cont de ultimele evolutii privind raspandirea Coronavirusului COVID-19, Federatia Romana de Rugby informeaza toate structurile sportive afiliate si colaboratorii, pentru a preveni infectia cu Coronavirus, luand toate masurile de precautie recomandate de autoritati si la nivelul loturilor nationale.

Incepand de vineri, 28 februarie, odata cu intrarea in cantonament a lotului national de seniori, care va pregati meciul cu Rusia de pe 7 februarie din Rugby Europe Championship, jucatorii vor primi masti de protectie si dezinfectat pentru maini. De asemenea, ei vor fi informati despre masurile elementare care trebuie luate pentru a evita infectarea cu coronavirus.

In vederea prevenirii si limitarii răspândirii anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinată de noul coronavirus aveti mai jos cateva recomandari:

Persoanele fără simptome respiratorii ar trebui:

• să evite aglomerațiile și să evite frecventarea spațiilor închise aglomerate(de ex. supermarketuri,mall-uri);

• să mențină o distanță de cel puțin 1 metru față de orice persoană cu simptome respiratorii (de ex.tuse, strănut);

• să-și spele frecvent mâinile, folosind apă și săpun atunci când mâinile sunt vizibil murdare sau antiseptic pe bază de alcool dacă mâinile nu sunt vizibil murdare;

• să utilizeze tehnica de a tuși sau a strănuta în interiorul cotului flectat sau să-și acoperă nasul și gura în timpul tusei și strănutului cu un șervetel de unică folosință, urmată de aruncarea acestuia după utilizare și spălarea imediata a mainilorcu apă și săpun;

• să se abțină de la atingerea gurii, nasului și ochilor;

• să respecte regulile privind modul de purtare, îndepărtare și eliminare a măștilor asociate cu o igienă corespunzatoare a mâinilor după îndepărtare.

Persoanele cu simptome respiratorii trebuie să respecte indicațiile de mai sus si in plus:

• să poarte o mască dacă prezintă febră, tuse și respirație dificilă și să solicite consult medical la medicul de familie, cât mai curând posibil;

• să respecte urmatoarele sfaturi cu privire la gestionarea adecvată a măștilor, utilizarea si eliminarea corespunzatoare a mastilor de protectie reprezentand una dintre masurile eficiente pentru limitarea transmiterii noului coronavirus:

 legati snurul de sus in partea superioara a capului

 legati snurul de jos la baza gatului

 fixati partea metalica a mastii cat mai bine pe nas

 asigurati-va ca masca va acopera bine nasul, gura, barbia si ca este fixa pe fata

 schimbati masca la fiecare 4 ore sau daca se umezeste sau se deterioreaza

 in timpul utilizarii evitati atingerea mastii

 indepartati masca in mod adecvat – nu atingeti partea din fata, ci desfaceti snurile din spate si spalati imediat mainile cu apa si sapun

 nu reutilizati mastile de unica folosinta