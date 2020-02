Tânărul din Gorj, infectat cu coronavirus, a ajuns la Institutul „Matei Balş”. Rudele sale, băgate în carantină!

Primul pacient din România confirmat cu coronavirus a ajuns la Institutul Matei Balș. Este vorba despre un tânăr din Gorj, în vârstă de 25 de ani, care a intrat în contact direct cu italianul de 71 de ani infectat cu coronavirus. Tânărul are virusul, dar nu are simptomele bolii, şi a fost adus cu o ambulanță specială de la Craiova la Bucureşti. Rudele lui sunt izolate la domiciliu sub pază timp de 14 zile. Familia tânărului de 25 de ani va fi zilnic monitorizată. Doar persoanele echipate au voie să intre la ei în casă și le vor duce mâncare. Autoritățile sunt în alertă după ce tânărul a fost în weekend la o petrecere dată de patronul său la care au participat 30 de persoane.

Horaţiu Moldovan, secretar de stat la Ministerul Sănărăţii, a confirmat miercuri seara că primul caz de infectare cu coronavirus a fost depistat între persoanele din Gorj care au intrat în contact cu italianul bolnav.

În acest moment se aşteaptă rezultatul analizelor pentru o a doua persoană suspectă de coronavirus. „Da, putem conforma. Există diagnosticul pozitiv, realizat la Institutul Matei Bals. Este vorba de pacientul de la Gorj. Mai există o probă în lucru. Vă ținem la curent. Persoana care este în Gorj este în carantină. Urmează să decidem internarea ei”, a afirmat Moldovan.

Este vorba de un tânăr de 25 de ani din comuna Prigoria, judeţul Gorj. Tânărul infectat cu coronavirus a fost luat în miezul nopții de o ambulanță SMURD cu izoletă venită din județul Dolj. În casa din localitatea gorjeană au rămas rudele bolnavului, care au fost testate și au rezultate negative. Oamenii vor sta izolați la dimiciliu sub pază timp de 14 zile după care vor fi testatați din nou. Doar persoanele echipate au voie să intre la ei, autoritățile sunt cele care le vor duce mâncare și le vor monitoriza starea de sănătate.

Autoritățile sunt în alertă după ce tânărul a participat la o petrecere în week-end alături de alte 30 persoane. Petrecerea a fost dată de patronul său, care este și prieten cu italianul.

În aceste momente, se pregătesc rezultatele pentru zeci de oameni din zona Gorjului care ar fi intrat în contact cu italianul sau cu românul bolnav de coronavirus. De asemenea în localitatea gorjeană au fost închise școlile și grădinițele.