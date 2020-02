Dueluri de zile mari la Campionatele Naționale de Tenis de Masă

Elizabeta Samara și Bernadette Szocs țintesc victorii pe linie la Campionatele Naționale. Campioanele europene en-titre pot fi văzute la lucru în acest week-end, la Sala Polivalentă din București.

Elizabeta Samara și Bernadette Szocs, ambele legitimate la Steaua București, sunt hotărâte să câștige toate cele trei titluri puse în joc la Campionatele Naționale, la simplu, dublu și dublu mixt.

“Îmi propun să obțin toate titlurile naționale puse în joc. Va fi greu, pentru că ne știm cu toții și toți joacă foarte bine. E o competiție pe care trebuie să o tratăm cu seriozitate, pentru că joci pentru club. Eu joc o singură dată pe an pentru Steaua și aș vrea să fiu la înălțime. Nu am jucat niciodată în Polivalenta din București, doar am urmărit meciurile de handbal aici. E o sală foarte frumoasă unde se pot ține și open-uri. Mă bucur foarte mult să-mi revăd colegii și să și joc cu ei. Pentru mine e o mare bucurie să mă aflu în București, parcă este altă atmosferă de concurs” – Elizabeta Samara, campioană europeană la tenis de masă.

Bernadette Szocs: “Vreau să îmi întâlnesc fanii de pe Instagram!”

Revenită la Campionatele Naționale după o pauză de trei ani, Bernadette Szocs lansează o invitație fanilor săi.

“Sper să vină susținătorii mei la sală, să-i văd și în realitate. Am foarte mulți fani care îmi scriu pe Facebook și pe Instagram și vreau să îi cunosc, să povestim, să stăm față în față. E extraordinar să avem Campionatele Naționale în Sala Polivalentă din București. Sunt foarte fericită să revin, pentru că mi-a fost dor. E un concurs unde îmi revăd toți colegii. Aș vrea să iau titlul la toate probele, cred că va fi o experiență frumoasă” – Bernadette Szocs, campioană europeană la tenis de masă.

București, capitala tenisului de masă românesc

Cei mai buni sportivi ai tenisului de masă românesc se reunesc, în acest weekend, la Campionatele Naționale de Seniori, feminin și masculin. Cel mai important turneu al anului din calendarul intern al Federației Române de Tenis de Masă are loc la Sala Polivalentă din București, în perioada 28 februarie – 1 martie, iar intrarea este liberă.

Programul Campionatelor Naționale

SÂMBĂTĂ 29.02

• ORA 10.00 DUBLU FETE, DUBLU BĂIEȚI SEMIFINALE

• ORA 11.00 DUBLU MIXT SEMIFINALE

• ORA 11.00 GRUPE CALIFICĂRI FETE TURUL 3

• ORA 12.00 DUBLU FETE FINALĂ

• ORA 12.45 DUBLU BĂIEȚI FINALĂ

• ORA 13.30 DUBLU MIXT FINALĂ

• FESTIVITATE DE PREMIERE DUBLU

• PAUZĂ

• ORA 16.00 – 20.00 TABLOU INDIVIDUAL FETE ȘI BĂIEȚI



DUMINICĂ 01.03

• ORA 10.00 SEMIFINALĂ SIMPLU FETE 1

• ORA 10.45 SEMIFINALĂ SIMPLU BĂIEȚI 1

• ORA 11.30 SEMIFINALĂ SIMPLU FETE 2

• ORA 12.15 SEMIFINALĂ SIMPLU BĂIEȚI 2

• ORA 13.00 FINALĂ SIMPLU FETE

• ORA 13.45 FINALĂ SIMPLU BĂIEȚI

• FESTIVITATE DE PREMIERE INDIVIDUAL